Verbrennen kostet richtig Geld

Altenburg. „Trotz guten Trennverhaltens, fällt in jedem Haushalt Restmüll an“, stellt Andrea Gerth klar. Deshalb sei es verwunderlich, dass manche Haushalte pro Jahr nicht einmal eine schwarze Tonne zur Leerung bereitstellten. Im vergangenen Jahr war das beispielsweise bei 281 Haushalten im Landkreis der Fall.

„Andere wiederum rufen bei uns an und fragen, wie viele Tonnen sie schon herausgestellt haben, um ja die beiden Mindestleerungen nicht zu überschreiten“, so die Chefin des Dienstleitungsbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Altenburger Land weiter. Zwei Entleerungen pro Restmülltonne müssen mindestens bezahlt werden, jede weitere wird zusätzlich berechnet.

Mülltrennung funktioniert

Ansonsten könnte man bei Pfennigfuchsern einen falschen Anreiz auslösen, vermutet Andrea Gerth. Um zu sparen, würden einige sonst zum Beispiel den Restmüll über die Biotonne, die Papiertonne oder den gelben Sack loszuwerden versuchen. „Zugleich finden wir schon seit Längerem immer weniger Wertstoffe im Restmüll. Was zeigt, dass Mülltrennung funktioniert“, erklärt sie. Das schone letztlich nicht nur die Geldbeutel der Bürger und der Kreisverwaltung, sondern nutzt in erster Linie der Umwelt.

Seit Juni 2005 dürfen Abfälle auf Deponien nur noch in Ausnahmefällen abgelagert werden. Nicht zuletzt deshalb sind die drei kreiseigenen Hausmülldeponien in Schmölln, Hainichen und Altenburg mittlerweile rekultiviert und befinden sich in der Nachsorgephase. Doch natürlich fallen nach wie vor enorme Mengen an Restmüll an, die zu entsorgen sind.

Der Hausmüll aus dem Altenburger Land wird in Leuna (Sachsen-Anhalt) verbrannt. Für das Einsammeln der Abfälle ist seit 2017 die Firma Remondis beauftragt. Für diese Leistung gibt der Landkreis jährlich rund 1,4 Millionen Euro aus. „Anschließend wird der Restmüll in die Umladestation auf der ehemaligen Deponie in der Leipziger Straße gebracht und zwischengelagert“, beschreibt Gerth den Weg des Mülls. Von dort wird der Unrat in die Müllverbrennungsanlage zur thermischen Verwertung transportiert. Auch das gebe es nicht zum Null-Tarif, weil es aufwendig sei. Für Umschlag, Transport und Verbrennung wird noch einmal rund eine Million Euro ausgegeben. Insgesamt also rund 2,4 Millionen Euro, mit denen der Kreishaushalt in jedem Jahr belastet wird. Das sind knapp 27 Euro je Einwohner.

Gesonderte Entsorgung spart Geld

Eingesammelt wurden im Vorjahr 9636 Tonnen Restmüll. Es handelt sich hierbei um den Teil, der wegen seiner Verunreinigung oder Vermischung in die schwarze Abfalltonne gefüllt werden muss.

„Das Aussortieren von Glas, Papier, Pappe, Leichtverpackungen, Schadstoffen, Elektrogeräten, Sperrmüll und Bioabfall ist schon im Vorfeld erforderlich“, betont Andrea Gerth. Diese Wertstoffe sind laut Gesetz separat zu verwerten. Und je sauberer die Abfallsorten getrennt sind, desto besser ist das für Umwelt und Finanzen.