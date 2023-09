Verein des Jahres 2023 im Altenburger Land wird gesucht

Preisverleihung Verein des Jahres in der Sparkasse-Filiale Schmölln im vorigen Jahr, in dem der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln gewonnen hat.

Schmölln/Altenburg. Bewerbungen von Vereinen aus dem Landkreis Altenburger Land sind ab sofort möglich.

Kleines Jubiläum unseres Wettbewerbs: Schon zum fünften Mal in Folge sucht die Ostthüringer Zeitung den Verein des Jahres im Landkreis. Und auch in diesem Jahr unterstützt uns dabei die Sparkasse Altenburger Land, wofür wir sehr dankbar sind.

Ab sofort können sich Vereine bewerben. Allerdings müssen sie einige Kriterien erfüllen: So muss der Verein mindestens sieben Mitglieder haben und gemeinnützig sein. Die Bewerbung ist online bei der Sparkasse Altenburger Land möglich oder per E-Mail an schmoelln@funkemedien.de. Die Redakteure der Schmöllner Nachrichten – Jana Borath, Kathleen Niendorf und Katja Grieser – nehmen Bewerbungen auch persönlich entgegen.

Bis zum 6. Oktober haben Vereine Zeit, sich anzumelden. Danach wird eine Jury drei Vereine in die Finalrunde schicken. Die werden dann Ende Oktober in der OTZ vorgestellt – pro Verein auf einer kompletten Zeitungsseite.

Danach sind Sie, liebe Leser, gefragt: Auf dem Coupon, der in Ihrer Ostthüringer Zeitung zu finden sein wird, kann jeder seinen Favoriten ankreuzen. Auf der Webseite der Sparkasse ist die Abstimmung online möglich. Bis 11. November kann gewählt werden. Der Sieger wird in der Sparkassen-Filiale auf dem Schmöllner Amtsplatz gekürt.

Attraktive Preise

Dass sich das Mitmachen lohnt, dafür sorgt die Sparkasse, die 2000 Euro für die Aktion zur Verfügung stellt. Der Gewinner kann sich über 1100 Euro freuen. Doch auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen nicht leer aus – 600 beziehungsweise 300 Euro gibt es für sie.

Aus allen Einsendungen werden zudem fünf Teilnehmer gezogen und erhalten je ein Präsent. Wichtig ist es deshalb, dass die Abstimmenden uns nicht nur ihren Namen mitteilen, sondern auch eine Telefonnummer, unter der wir sie erreichen können. Denn auch sie sollen dabei sein, wenn wir den Sieger küren.