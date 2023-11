Verein des Jahres Altenburger Land steht nun fest

Altenburg/Schmölln. Sieger wird am Donnerstag, 30. November, verraten

Es ist ausgezählt - der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbes um den Titel Verein des Jahres im Altenburger Land steht fest.

Kammerorchester Collegium Instrumentale, Kultur- und Heimatverein Ponitz sowie Turn- und Sportverein Gößnitz - das sind die Favoriten im Rennen um den Titel Verein des Jahres im Altenburger Land. Die Jury dieses Wettbewerbes, initiiert von Sparkasse Altenburger Land und Ostthüringer Zeitung, hat alle Stimmen ausgezählt, Erst-, Zweit- und Drittplatzierter stehen also fest.

Wer von den drei Bewerbern dabei die meisten Stimmen der insgesamt 332 abgegebenen erhielt, wird aber erst am Donnerstag, 30. November, verraten. An diesem Tag findet die Prämierung in der Sparkassenfiliale auf dem Schmöllner Amtsplatz statt. Beginnt ist um 17 Uhr.

Sicher ist indes: Gewonnen haben alle drei Vereine. Es fragt sich nur wie viel. Der Erstplatzierte kann sich auf 1100 Euro freuen, dem Zweitplatzierten winken 600 Euro und der Verein auf Rang 3 bekommt 300 Euro.

Und auch drei Einwohner aus dem Altenburger Land, die bei dem Voting für den Verein des Jahres mitgemacht haben, können sich an diesem Abend auf einen kleinen Überraschungspreis freuen. Ausgelost wurden sie unter all jenen, die sich an der Wahl des Vereines des Jahres beteiligten und ihre Stimmen abgaben. Auch diese Drei sind zur Festveranstaltung am 30. November in Schmölln herzlich eingeladen.

Bei dem diesjährigen Wettbewerb von Sparkasse Altenburger Land und Ostthüringer Zeitung hatten sich insgesamt acht Vereine für den Titel Verein des Jahres beworben, drei von ihnen kamen in die Vorauswahl.