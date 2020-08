Verein sieht Schmöllner Club- und Musikszene in Gefahr

Schmölln. Sommeritz rockt e. V. mit Stak reloaded schlägt Alarm: Durch coronabedingtes Veranstaltungsverbot reicht das Geld höchstens noch bis Oktober 2020 An der Sprotte 5. Dort sitzen Mieter und Vermieter in einem Boot, das seit März finanziell mächtig in Schieflage geraten ist.