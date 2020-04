Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verletzter nach Unfall mit Sattelzug - Vulgäre Schmiererei - Streit im Einkaufsmarkt

Vollsperrung auf B93

Mittwochmorgen gegen 9 Uhr kam es entlang der B93 im Altenburger Land zum Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Sattelzug. Der 82-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein VW wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Die Bundesstraße wurde aufgrund des Unfalles im Bereich Treben bis circa 10:20 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Auseinandersetzung vor Supermarkt

Am Dienstag gegen 18:50 Uhr kamen Polizeibeamte in der Kauerndofer Allee in Altenburg zum Einsatz, da aus aus einem Einkaufsmarktes die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Als die Beamten eintrafen, entfernen sich bereits ein Teil der Personen und konnten nicht aufgegriffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auch noch ungeklärter Ursache zu Schubserei zwischen mehreren Personen wobei augenscheinlich niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden dennoch aufgenommen.

Seat mit Edding vulgär beschmiert

Unbekannte Täter trieben am Mittwoch in der Altenburger Birkenstraße ihr Unwesen. In der Zeit von 5:40 Uhr bis 9:15 Uhr beschmierten sie den weißen Pkw Seat einer 54-jährigen Frau mit schwarzen Edding. Im Ausmaß von 120 x 30 cm schrieben die Täter einen vulgären Ausdruck auf das Fahrzeug. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.