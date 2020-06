Altenburg. Eine Fotocollage, die 126 Exemplare der Steinschlange am Großen Teich in Altenburg zeigt, soll für einen guten Zweck versteigert werden.

Versteigerung zu Gunsten des Altenburger Familienzentrums

Wer in diesen Tagen am Großen Teich in Altenburg unterwegs ist, dem ist mit Sicherheit nicht die kunterbunte Steinschlange entgangen, die dort Tag für Tag gewachsen ist. Mittlerweile ist sie mehr als 200 Meter lang, sie besteht aus schätzungsweise 3000, einzeln bemalten Unikaten.

Initiiert wurde das farbenfrohe Projekt, das in Corona-Zeiten Mut machen und Freude bereiten soll, vom Altenburger Familienzentrum. Was mit einer Handvoll Steinen begann, hat sich zu einer Riesenschlange entwickelt, die sogar andernorts im Stadtgebiet Nachahmer gefunden hat.

Oberbürgermeister André Neumann (CDU) gehört zu jenen Altenburgern, die Gefallen an der Initiative gefunden haben. Das Stadtoberhaupt möchte dem Altenburger Familienzentrum eine Anerkennung zukommen lassen.

Mindestgebot bei 200 Euro

Aus diesem Grund bietet er eine aus 126 Steinen bestehende Collage zum Verkauf an. Das Kunstwerk soll versteigert werden, das Mindestgebot liegt bei 200 Euro. Der Erlös aus der Versteigerung geht als Dankeschön an das Familienzentrum.

Unternehmen oder Einzelpersonen, die sich an der Auktion beteiligen möchten, senden eine E-Mail mit den Kontaktdaten an info@stadt-altenburg.de oder auf dem Postweg an die Stadt Altenburg, Büro des Oberbürgermeisters, Markt 1, 04600 Altenburg.

Die Stadt wird sich im nächsten Schritt dann mit den Interessenten in Verbindung setzen und in einem geeigneten Verfahren über den Verkauf der Collage entscheiden. Den Zuschlag für das gerahmte Kunstwerk erhält am Ende der Meistbietende.