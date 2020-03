Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versuchter Totschlag in Schmölln: Angeklagter überrumpelt Anwalt nach Urteil

Das Landgericht Gera hat am Mittwoch einen 21-Jährigen aus Schmölln zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt und in die Entziehungsanstalt verurteilt. Das Gericht sprach ihn wegen versuchten Totschlags eines Kumpels und einer Körperverletzung in Schmölln schuldig und bezog ein früheres Urteil des Amtsgerichtes Altenburg ein. Nach dem Urteil überraschte der Angeklagte seinen Anwalt.

Mit abgebrochenen Flaschenhals zugestochen Der Mann hatte nach Überzeugung des Gerichtes am 6. Juni 2019 im betrunkenen Zustand eine Bierflasche auf dem Schädel seines Bekannten zerschlagen. Anschließend habe er bei der Tat am Busbahnhof in Schmölln versucht, mit dem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals zu stechen. Das sei ihm nicht gelungen, weil ihn schließlich andere vom Opfer wegzogen. „Die Tathandlung war potenziell lebensgefährlich“, sagte der Vorsitzende Richter Harald Tscherner. Wegen „zum Greifen nahen Reifeverzögerungen“ entschied das Gericht auf die Anwendung von Jugendstrafrecht. Mit der Einweisung in die Entziehungsanstalt folgt die neunte Strafkammer der Empfehlung eines Gutachters, der den alkohol- und drogenabhängigen Mann untersucht hatte. „Wir hoffen, dass Sie die Kurve bekommen. Wenn Sie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ausbilden, sind Sie ein Kandidat für die Sicherungsverwahrung“, warnte Tscherner den Angeklagten. Plädoyers gehen in Beurteilung auseinander Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum hatte eine Jugendstrafe von sechseinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchten Totschlags gefordert. Verteidiger Helge Klein plädierte auf vier Jahre Jugendstrafe, allerdings sah er keinen Tötungsvorsatz. Deshalb sei sein Mandant wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen. Dem Angeklagten gefiel der Richterspruch. „Mit fünf Jahren hatte ich gerechnet und bin zufrieden“, sagte er und löste verständnislose Blicke seines Verteidigers aus. Nach kurzer Rücksprache akzeptierten er und die Staatsanwaltschaft das Urteil. Der Angeklagte startet nun schnell die Behandlung. Ist sie erfolgreich, kommt er nach zwei Jahren auf freien Fuß.