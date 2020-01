Vertrauen ist gut, Kontrolle besser

Die Stadtverwaltung Schmölln hat in dieser Woche gezeigt, wie man nicht agieren sollte, will man die Akzeptanz der Öffentlichkeit gewinnen.

Schon der Auftakt am Montag geriet für die Rathausspitze zur Stunde der Kritik. Im Technischen Ausschuss beklagten Abgeordnete zu spärliche Angaben, was Begrünungen, Aufforstungen und Naturpflege in der Stadt und ihren Ortsteilen angeht. Detailangaben über diese 400.000 Euro teuren Ausgleichsmaßnahmen fehlten. Der Rat des Schmöllner Bürgermeisters, man solle doch nachfragen, reicht als Information eben nicht aus, wenn ehrenamtliche Abgeordnete mit ihrer Stimme und guten Gewissens entscheiden sollen. Schließlich, und das ist keine Neuigkeit, sind sie nicht gewählt, um Beschlüsse lediglich durchzuwinken. Sie sollen sich eine fundierte Meinung bilden können, ohne dafür den Fakten hinterherlaufen zu müssen.

Dass Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist, beweisen die Entwicklungen um die Baumfällungen an der Schmöllner Bastei. Bei diesem Vorhaben handelt es sich just um einen Teil besagter Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung des fünften Teils des Industriegebietes Crimmitschauer Straße, für die die Stadtverwaltung zu Wochenbeginn im Technischen Ausschuss so böse gescholten worden war. Zu viele Bäume unterhalb des Flächennaturdenkmals sollen weg. Inclusive alter Eichen und schöner Solitärbäume. Das stellte der Fachdienst für Umwelt- und Naturschutz des Landratsamtes fest, nachdem das städtische Vorhaben öffentlich präsentiert worden war. Jetzt liegt die Fällaktion zunächst auf Eis, um nochmals genau hinzuschauen.

Ob dieser Aufschub allein das Ergebnis von Beschwerden aus der Einwohnerschar ist? Oder war die ganze Aufregung sowieso vermeidbar? Darüber muss man wohl im Rathaus sprechen. Gut ist jedenfalls, dass die Säge ruht, bis feststeht, was unterhalb der zwölf Meter hohen Felsen am Pfefferberg tatsächlich weichen muss.