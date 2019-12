Verwaltung will ins Postersteiner Herrenhaus einziehen

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental verlegt ihren Sitz von Nöbdenitz nach Posterstein. Das beschloss die Gemeinschaftsversammlung Anfang Dezember. Laut VG-Chefin Manuela Barth fiel das Votum eindeutig aus. Demnach soll der Nordflügel des frisch sanierten Herrenhauses auf dem Postersteiner Burgberg neues Domizil der VG-Verwaltung und der dort beschäftigten acht Mitarbeiter sowie der VG-Chefin werden.

Raumkonzept wird geändert

Dafür wird das Raumkonzept der denkmalgeschützten Immobilie geändert. Eine der beiden dort geplanten Ferienwohnungen im ersten Obergeschoss wird der VG ebenso zugeschlagen wie ein kleiner und ein größerer Raum – der so genannte Salon – sowie jener Bereich, der ursprünglich für eine Brauerei reserviert worden war. Hier soll das Archiv der VG eingerichtet werden.

Vorschlag kommt aus Posterstein

„Der Umzug und der ins Auge gefasste neue Sitz ist ein Vorschlag von uns“, sagt Postersteins Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos). Der habe sich aus der Tatsache ergeben, dass sich der jetzige Sitz im Nöbdenitzer Wasserschloss nach der Eingliederung nach Schmölln auf fremdem Territorium befindet. „Es wäre sicher deutschlandweit einmalig, wenn sich eine Verwaltung auf fremden Gebiet befindet“, begründet Jakubek den Vorstoß. Der entsprechende Beschluss dazu im Postersteiner Gemeinderat sei einstimmig gewesen.

Zwar sei auch das Verwaltungsgebäude des einstigen Druckhauses in Löbichau bei der Entscheidung über die Standortwahl in die Debatte gebracht worden in der Gemeinschaftsversammlung der VG. Dort hat jetzt die Firma Präzisionsoptik Gera (POG) ihren Sitz und vermietet unter anderem fertige Verwaltungs- und Archivräume zwischen 50 und 1500 Quadratmetern, wofür sie auch öffentlich wirbt. „Doch für unsere Verwaltungsgemeinschaft ist das nicht geeignet“, beurteilt Jakubek. Was für ihn vor allem einen emotionalen Aspekt hat: „Ein VG-Sitz in einem Gewerbegebiet – das gibt es doch nirgendwo.“

Nutzungsänderung fürs Herrenhaus muss beantragt werden

Damit der Umzugsplan glückt, muss die Gemeinde einen Antrag auf Nutzungsänderung für die denkmalgeschützte Immobilie stellen. Das sei bereits geschehen: „Wir gehen von einem positiven Bescheid seitens der Genehmigungsbehörde beim Landratsamt Altenburger Land aus“, ist das Postersteiner Gemeindeoberhaupt optimistisch. Gibt es grünes Licht für die Nutzungsänderung, wisse die Gemeinde auch, welche Investitionen am Herrenhaus noch getätigt werden müssen, damit die Verwaltung der VG Oberes Sprottental dort einziehen und arbeiten könne. „Wir sind dann Vermieter und müssen dafür sorgen, dass diese Bedingungen erfüllt werden“, ergänzt Jakubek.

Die Gefahr, dass die geplante Umnutzung gegen die Fördermittelbindung verstößt – immerhin flossen 1,8 Millionen Euro vom Freistaat Thüringen für die rund 3,4 Millionen Euro teure Sanierung des Herrenhauses –, sieht Jakubek indes nicht. Richtig sei, dass mit öffentlichen Geldern gebaut worden sei. Richtig sei aber ebenso, dass mit dem Einzug der VG öffentlicher Nutzen gestiftet werde. Und das entspräche dann dem zu Grunde liegenden Konzept „Gemeinsam, nicht einsam“. Geplant ist nun, dass der Ortswechsel bis 31. März 2020 über die Bühne geht. Probleme sieht Jakubek dabei nicht: „Das wird nicht anders, als wenn eine vierköpfige Familie umzieht.“

VG logiert bis dato mietfrei im Wasserschloss

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental nutzte seit ihrer Gründung im Jahr 1994 das Wasserschloss mietfrei, quasi war das ein Service der damaligen Gemeinde Nöbdenitz. Lediglich die monatlichen Betriebskosten schlagen zu Buche. Bis 31. Dezember 2019 sollte das alles so bleiben. Danach wollte die Stadt Schmölln als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Nöbdenitz Miete für die rund 200 genutzten Quadratmeter verlangen. Angesiedelt noch unter dem niedrigsten Quadratmeterpreis für Gewerberäume, wie Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) berichtet.

Noch bis November habe die VG als Partner versichert, man würde in Nöbdenitz bleiben, weshalb man gemeinsam den Mietvertrag erarbeitete und aushandelte. „Die Entscheidung jetzt war dann schon eine Überraschung.“ Zumal die Mitteilung an Schmölln wohl sehr dünn ausgefallen sein muss: Man wolle bis 31. März 2020 ausgezogen sein, die Gemeinschaftsversammlung habe das entschieden, erinnert sich Schrade an die knappe Information aus dem Wasserschloss. Sven Schrade indes gibt sich gelassen angesichts dieser Entwicklung. Für die Nachnutzung der Immobilie im Herzen des Ortes gebe es bereits Ideen und Vorschläge – sowohl seitens der Stadt als auch des Ortsverschönerungsvereines Nöbdenitz.