Kerstin Erbs vom Fachdienst Hochbau und Liegenschaften des Landratsamtes Altenburger Land gehörte am 16. Juli 2020 zu den ersten, die den neuen Fahrstuhl am Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung am Amtsplatz 8 in Schmölln nutzten.

Schmölln. Landratsamt nimmt am Amtsplatz 8 Fahrstuhlanbau in Betrieb. Die Kosten für den Aufzug inklusive Brandschutzmaßnahmen belaufen sich auf circa 375.000 Euro. Freistaat Thüringen steuert Fördergelder bei.

Verwaltungsgebäude in Schmölln jetzt barrierefrei erreichbar

Über Monate zeugte ein Baukran von den Arbeiten an der Außenstelle des Landratsamtes auf dem Amtsplatz in Schmölln. Inzwischen nehmen die Mitarbeiter des Fachdienstes Natur und Umweltschutz ihre Büros wieder in Besitz. Neben frisch gemalerten Amtsstuben bedeutet vor allem der neue Fahrstuhlanbau eine Verbesserung für Mitarbeiter und vor allem für die Besucher. „Mit diesem Aufzug haben wir Barrierefreiheit an diesem Verwaltungsgebäude hergestellt“, so Landrat Uwe Melzer (CDU) während der Inbetriebnahme.

Die Kosten für den Aufzug inklusive Brandschutzmaßnahmen belaufen sich auf circa 375.000 Euro, an denen sich der Freistaat mit rund 249.000 Euro beteiligt. „Ein großer Teil der Ausgaben wäre in den nächsten Jahren bei der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes ohnehin auf den Landkreis zugekommen, sodass man hier von einer teilweise vorgezogenen Maßnahme sprechen kann“, erklärt Bernd Wenzlau, Leiter des Fachbereiches Bildung und Infrastruktur im Landratsamt.

Über die Wintermonate wuchs der Stahlbetonkörper für den Lift aus einer auf Mikrobohrpfählen lagernden Gründung. Im März 2020 wurden die Glas-Fassadenelemente montiert und im Gebäude - als begleitende Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept - Elektro-, Maler- und Fußbodenarbeiten erledigt. Und natürlich wurde auch der Aufzug installiert. Später bekamen auch die Stahlbetonwände des Aufzugsschachtes ihre Fassadendämmung und die Arbeiten im Außenbereich wurden abgeschlossen.

Im Fachdienst Natur- und Umweltschutz, der seit vielen Jahren in der Schmöllner Außenstelle sein Domizil hat, entstand die Idee, am Gebäude auch etwas für den Artenschutz zu tun. Arten wie Turmfalken, Fledermäuse, Dohlen, Schwalben oder Mauersegler besiedeln gern Dachvorsprünge oder finden selbst in kleinsten Mauerspalten einen Unterschlupf.

Bereits in der Vergangenheit wurde etwa mit Nistkästen für Falken bei Baumaßnahmen am Gebäude Amtsplatz 8 auf Naturschutzbelange Rücksicht genommen. Am neuen Aufzuganbau wurden jetzt weitere sechs Fledermauskästen und drei Mauerseglerkästen integriert.