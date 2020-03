Viel Zeit zum Nachdenken

Altenburger Frühlingsnacht, Theateraufführung der Grundschule Schmölln, das Setzen der Gößnitzer Osterkrone, großangelegte Job-Messe in der Kreisstadt – der Coronavirus, auch Covid-19 genannt, lässt eine Veranstaltung nach der anderen ausfallen im Altenburger Land.

Nicht, weil der neuartige Erreger schon angekommen ist im Landkreis. Jedenfalls ist davon aktuell nichts bekannt. Sondern weil die Angst vor Ansteckung mindestens ebenso groß ist wie die Gefahr, dass das passiert. Das einzige Rezept: Ansteckungsgefahr minimieren, Übertragungswege vermeiden, Menschenansammlungen verhindern. Man kann das gut finden oder völlig übertrieben – ändern kann man daran nichts.

Die Frauen vom Förderverein Heimatmuseum und dem Awo-Ortsverein machen es richtig. Sie wechseln einfach die Perspektive. Wenn schon ihre Osterkrone in diesem Jahr in aller Stille und ohne großes Fest gesetzt werden muss, sorgen sie für Osterstimmung, indem sie mit den Kindern in der Pleißestadt in kleiner Runde Osterschmuck basteln.

Möglicherweise bietet die aktuell immer terminarmer werdende Zeit Gelegenheit für Entschleunigung. Oder, um nachzudenken. Beispielsweise über die Konsequenzen von Globalisierung, über ungebremstes Profitstreben oder grenzenlosen Konsum.