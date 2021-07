Vier Neuinfektionen werden im Altenburger Land verzeichnet

Altenburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist auf 7,8 gestiegen

Zwei weitere Neuinfektionen gibt es in der Grundschule Meuselwitz, womit sich die Gesamtzahl der positiv auf das Virus getesteten Kinder auf drei erhöhte. Zudem wurde für weitere 16 Kinder und zwei Pädagogen Quarantäne angeordnet. Insgesamt sind in dieser Schule 68 Grundschulkinder und sechs Pädagogen in Quarantäne.