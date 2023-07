Vierbeinige Rasenmäher haben im Altenburger Land einen schweren Stand

Schafe positionieren sich: Solch ein Landidyll, wie hier am Ortsausgang Zeulenroda in Richtung Pausa, soll es bald auch viel mehr im Altenburger Land geben.

Schmölln. Die Initiative Weidewonne will Abhilfe schaffen und bietet eine Ausbildung für Schaf- und Ziegenhalter an.

Schafe und Ziegen werden in vielen Gebieten Thüringens traditionell als vierbeinige Rasenmäher zur Landschaftspflege eingesetzt. Insbesondere auf schwer zugänglichen Steppenrasen oder Halbtrockenrasen in Hanglagen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Offenhaltung dieser artenreichen Lebensräume, heißt es in einer Mitteilung der Natura-2000-Station Osterland.

In unserer Region sind es vor allem Streuobstwiesen, Naturschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope und strukturreiche Splitterflächen in der Agrarlandschaft, wo die wolligen Pflegetrupps zum Einsatz kommen. Eine motormanuelle Pflege ist auf diesen Standorten meist sehr mühselig oder nicht möglich. Leider gibt es aber immer weniger Tierhalter und Schäfereibetriebe, die für die Landschaftspflege zur Verfügung stehen, sodass diese wertvollen Biotope langfristig in ihrem Fortbestand bedroht sind.

Kurse an verschiedenen Orten im Freistaat

Für alle Interessenten, Hobbytierhalter und Quereinsteiger wurde nun durch die Initiative Weidewonne zusammen mit anderen Beteiligten aus Naturschutz und Landwirtschaft, der praxisnahe Kurs „Sachkunde Schaf- und Ziegenhaltung“ entwickelt. In unterschiedlichen Modulen wird ein kompaktes Wissen zu sämtlichen wichtigen Themen rund um die Tierhaltung vermittelt.

Nach Ablegen einer abschließenden schriftlichen Prüfung kann man das Zertifikat „Sachkundiger Schaf- und Ziegenhalter“ erlangen. Ebenso ist auch eine Teilnahme an nur einzelnen Modulen möglich. Der Kurs wird an festgelegten Terminen im Zeitraum September 2023 bis April 2024 von der Landvolkbildung Thüringen an verschiedenen Standorten im Freistaat durchgeführt.

Anmeldung bis 8. September

Wer bereits eine kleine Schaf- oder Ziegenherde hat beziehungsweise aufbauen möchte, sich für die naturschutzfachliche Landschaftspflege interessiert und auf der Suche nach möglichen Weideflächen ist, kann sich gern mit einer E-Mail an lpv-altenburgerlandev@web.de beim Landschaftspflegeverband Altenburger Land melden.

Zusammen mit den Flächennutzern werden dann geeignete Pflegekonzepte für Flächen entwickelt, bei der Koordination unterstützt und zu Fördermitteln beraten.

Weitere Informationen zu den Inhalten der einzelnen Module sowie aktuelle Kurstermine finden Interessierte auf: www.weidewonne.de. Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 8. September an anmeldung@landvolkbildung.de wird gebeten.