Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vogtland Philharmonie gibt Neujahrskonzert in Meerane

Auch 2020 geht es in Meerane musikalisch ins neue Jahr. Schwungvoll und heiter begrüßt die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr, das neue Jahr in der Stadthalle Meerane und lädt unter dem Motto „Beliebte Melodien zum Jahreswechsel“ zum Neujahrskonzert ein.

Unter Leitung des Generalintendanten Stefan Fraas, der mit humorvollen Moderationen durch das Programm führen wird, erleben die Besucher die schönsten Ausschnitte bekannter Opern, Operetten und Musicals. Neben dem Sinfonieorchester darf sich das Meeraner Publikum an diesem Abend außerdem auf die Sopranistin Judith Spießer und den Tenor Daniel Pataky freuen.

Die Vogtland Philharmonie ist bekannt für ihr vielfältiges Spektrum. Mit klassischen Sinfoniekonzerten und Serenaden, festlichen Galas, Filmmusiken mit Großbildwand und Cross-Over-Events füllt sie kleine Konzertsäle ebenso wie riesige Festivalgelände. Zur Förderung des musikalischen Nachwuchses entwickelte sie Projekte wie zum Beispiel Kids meet Classic. Als musikalischer Botschafter gastiert sie in Konzerthäusern der Region und nahezu aller europäischer Länder.

Die Vogtland Philharmonie entstand 1992 aus Fusion ihrer beiden Vorgängerorchester über die Ländergrenze von Thüringen und Sachsen hinweg und führt die über 160-jährige Orchestertradition im Vogtland fort. Generalmusikdirektor Stefan Fraas, gebürtiger Vogtländer, wurde im Jahr 1992 Dirigent und Geschäftsführer der Vogtland Philharmonie, 1995 zusätzlich Intendant. Von 2000 bis 2006 war er Chefdirigent des Folkwang Kammerorchesters Essen und von 2008 bis 2013 Chefdirigent des Kurpfälzischen Kammerorchesters Mannheim. Konzertreisen führten ihn in nahezu alle europäischen Länder, nach Zypern, Israel, China, Brasilien, Mexiko und in die USA. Vom Chinesischen Rundfunkorchester Peking wurde er 1999 zum Ehrendirigenten ernannt. Mehrfache Einladungen zu renommierten Festivals sind Ausdruck seines vielseitigen künstlerischen Engagements.

Mit der Leitung von Dirigierkursen sowie einer Lehrtätigkeit an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth widmet er sich erfolgreich dem dirigentischen Nachwuchs.

Judith Spießer ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes Bayreuth. Die Münchener Sopranistin absolvierte ihr Gesangsdiplom bei Professor Wolfgang Brendel an der Hochschule für Musik & Theater in München. 2009 gab sie ihr Debüt als Königin der Nacht in Qatar in der Zauberflöte. Aktuell ist sie als Königin am Theater Krefeld zu erleben.

Daniel Pataky stammt aus Debrecen und absolvierte hier zunächst ein Violinstudium. Später studierte er Gesang an der Ferenc Liszt Music Academy Budapest. Neben Konzertauftritten mit den Bielefelder Philharmonikern konzertierte der Tenorunter anderem in China, Japan, Rumänien, Österreich, Deutschland, den Niederlanden und in seiner Heimat Ungarn. Seit 2012/2013 ist er festes Ensemblemitglied des Theaters Bielefeld, wo er unter anderem als Alfred, Lenski, Ferrando, Tamino, Pinkerton oder Don Carlo zu erleben ist.

Karten gibt es im Bürgerbüro im Neuen Rathaus Meerane, Lörracher Platz 1, Telefon 03764/5 40. Eintrittspreise: Vorverkauf 21 Euro (ermäßigt Schüler und Studenten 17 Euro); Abendkasse 24 Euro (ermäßigt Schüler und Studenten 20 Euro)