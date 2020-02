Schmölln. Einen bunten Strauß aus Oper und Operette überreichen Amateure und Profis in voll besetzter Kirche Sankt Nicolai

Vogtland Philharmonie und Volkschor Schmölln begeistern

Der 1. Februar wird nicht nur den Mitgliedern des Schmöllner Volkschores in bester Erinnerung bleiben. Keine Geringeren als die exzellenten Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz Reichenbach unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas musizierten am Sonnabendabend in der Schmöllner Stadtkirche gemeinsam mit dem Volkschor unter der Leitung von Antje Herrmann und begeisterten über 600 Zuhörer beim Neujahrskonzert.

Mit der Ouvertüre der lustigen Weiber von Windsor und Nun eilt herbei sowie Horch, die Lerche singt im Hain gab es einen fulminanten Auftakt, bei dem die Schmöllner Sängerinnen und Sänger mit dem Mondchor ihr Debüt mit der Vogtlandphilharmonie gaben. Danach brillierte Konzertmeister Sergej Synelnikow mit Fiddler on the roof mit seiner Violine. Auch Tenor Christoph Schröter begeisterte mit Nessun dorma aus Turandot, hier gab es die ersten Bravo-Rufe, wie auch die Sopranistin Andrea Chudak mit Quando me’n vo aus La Bohème überzeugte. Werke von Puccini und Verdi waren die Stücke des ersten Teils des gemeinsamen Konzertes,das zwischendurch mit kleinen Anekdoten und Weisheiten von Stefan Fraas gewürzt wurde. Der allseits bekannte Gefangenenchor aus Nabucco bildete den Höhepunkt und den zweiten Auftritt des Chores vor der Pause. Ein Neujahrskonzert ohne Musik von Johann Strauß ist undenkbar. Also ging es beschwingt mit der Tritsch Tratsch Polka von Johann Strauß und dem Chor so richtig nach dem Geschmack der Zuhörer weiter. Sie belohnten diesen Vortrag mit viel Applaus. Nachdem im ersten Teil Generalmusikdirektor Stefan Fraas hauptsächlich den Dirigentenstab in den Händen hielt, übergab er Chorleiterin Antje Herrmann gleich nach der Pause den Taktstock, sein Orchester und ihren Chor bei der Tritsch Tratsch Polka zu dirigieren. Einen Glanzpunkt setzte danach erneut Tenor Christoph Schröter mit der Arie Als flotter Geist aus dem Zigeunerbaron von Johann Strauß. Mit der Annen Polka ging der bunte Strauß-Reigen mit Sopranistin Andrea Chudak weiter. Ein Höhepunkt war zweifelsfrei der berühmte Czardas, ein Kabinettstück von Vittorio Monti, das 1904 für Mandoline geschrieben wurde und mit dem Sergej Synelnikow überaus zu begeistern wusste. Beschwingt ging es mit My fair Lady, dem berühmten Ich hätt getanzt heut Nacht mit Andrea Chudak und Hei heute morgen mach ich Hochzeit des Chores weiter. Viel Applaus gab es für das Chianti- Lied mit Ja ja der Chianti-Wein …, drum schenkt die Gläser ein… Verdis Trinklied aus La Traviata folgte. Stehenden Applaus gab es und zwei Zugaben mit dem Radetzki-Marsch und einem Prost Neujahr wie bei den Wiener Philharmonikern obendrauf. Ein überaus gelungenes Konzert, bei dem Laien und Profis mit nur zwei gemeinsamen Proben das Schmöllner Publikum zu überzeugen wussten und mitrissen. Für die Vogtland Philharmoniker und Chor war es der erste gemeinsame Auftritt. Wie Generalmusikdirektor Stefan Fraas danach sagte, habe man ein Programm gewählt, das dem Auftrittsort gerecht wird. Die Chorstücke hat Antje Herrmann ausgesucht. Der Chor ist an den anspruchsvollen Aufgaben gewachsen, schätzte der Generalmusikdirektor ein. Das wird auch Eberhard Feldrappe, einer der einstigen Chorleiter so sehen, der im Publikum war. Für Chor und Zuhörer ein absoluter Glanzpunkt.