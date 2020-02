Kleinmecka. Volkmar Vogel (CDU) hat den Kulturhof in Kleinmecka besucht. Er zeigte sich beeindruckt von dem Projekt und versprach Unterstützung.

Volkmar Vogel (CDU), Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, hat den Kulturhof in Kleinmecka besucht. Er kam am Montag mit der Gruppe um Robert Herrmann ins Gespräch, die den Vierseitenhof retten und wiederbeleben will.

„Die ländliche Idylle zieht mich einfach an“, sagte Herrmann über den Entschluss, den Bauernweiler vor gut drei Jahren zu kaufen. Er finde es schade, dass der ländliche Raum von Leerstand und Verfall geprägt sei. Dagegen wollten er und Gleichgesinnte ein Zeichen setzen. Breitbandausbau als wichtige Voraussetzung Ein großes Anliegen sei es, den Vierseitenhof als Teil eines Kulturraumes zu erhalten. Es sei wichtig, alte Bausubstanz in den Dörfern zu erhalten und die Zersiedelung des ländlichen Raumes durch Neubauten zu stoppen, so Herrmann. Bei ihrem Projekt hat die Gruppe um Herrmann mit allerhand Herausforderungen zu kämpfen. Ein wichtiger Faktor für die künftige Nutzung als Kulturzentrum sei der Breitbandausbau in Kleinmecka. Andernorts seien ähnliche Projekte gescheitert, weil ohne eine ausreichende Internetanbindung weder eine wirtschaftliche noch eine kulturelle Nutzung möglich sei. „Wir sind da in Deutschland der Entwicklung hinterher. Aber das Thema ist in Berlin angekommen“, sagt Volkmar Vogel. Er wisse, dass der Breitbandausbau gerade im ländlichen Raum vorangetrieben werden müsse. Nicht nur deshalb bewundere er den Mut der Gruppe, in Kleinmecka solch ein Projekt anzugehen. Fördermittel sollen nach Möglichkeit fließen „Ich spreche da aus Erfahrung, denn ich habe in den 90er-Jahren selbst einen Hof hergerichtet“, sagte Vogel. Er sei optimistisch, dass das Konzept in Kleinmecka aufgehe. „Sie haben sich auf jeden Fall hier eine Lebensaufgabe gesetzt“, sagte er angesichts des hohen Sanierungsbedarfs. Nun müsse man schauen, ob man den Aufbau auch mit Fördermitteln unterstützen könne. Wie Lisa Barthels sagte, habe sich die Gruppe darum schon teilweise selbst gekümmert. Die Bundeszentrale für politische Bildung habe eine Zusage über Gelder für Kommunikationsformate wie die Lerndialoge gegeben. Insgesamt 8000 Euro sollen fließen. Auch bei dem Projekt „Neulandgewinner“ der Robert-Bosch-Stiftung habe man sich beworben, um unterstützt zu werden. Hier liefen die Gespräche noch, so Barthels. Wiederaufbau wird harte Arbeit Bei einem kurzen Rundgang über das Gelände zeigten Robert Herrmann, Lisa Barthels und Marcus Friese dem Staatssekretär, dem Landtagsabgeordneten Christoph Zippel und dem Landrat des Altenburger Landes, Uwe Melzer (beide CDU), dann, welche Pläne sie für den Kulturhof haben. Derzeit sei man dabei, den alten Kuhstall wieder aufzubauen. Dies solle mit einer Fachwerkkonstruktion eines anderen Hofes geschehen, der gerade abgerissen werde. Allgemein wolle man beim Aufbau auf Nachhaltigkeit und traditionelle Baustoffe setzen. „Hier wurde viel gelitten, um etwas aufzubauen. Auch wir werden das spüren, aber wir erleben dabei auch viel Erfüllung“, so Robert Herrmann. Bei den Arbeiten sei man über jede Unterstützung aus dem Dorf dankbar, sagte Lisa Barthels abschließend.