Volkshochschule Altenburg verlagert Veranstaltungen ins Internet

Seit Mitte März ist die Volkshochschule (Vhs) Altenburger Land aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Da seitdem keine Präsenzveranstaltungen mehr durchgeführt werden können, baut die Bildungseinrichtung nun ihre Online-Angebote aus, wie Michael Hein, Leiter der Geschäftsstelle Schmölln der Vhs informiert. Alle Informationen im kostenfreien Corona-Liveblog.

So hat die Volkshochschule einen Online-Vortrag zur historischen Verbreitung von Seuchen in Mitteldeutschland auf die Beine gestellt. Als Referent konnte der Historiker Hans-Joachim Kessler gewonnen werden, der auch die Parallelen zwischen den historischen Epidemien und den aktuellen Entwicklungen aufzeigen wird. Der Vortrag, der in Zusammenarbeit mit Altenburg TV produziert wurde, ist ab 18 Uhr am Dienstag, 7. April, über die Website der Volkshochschule kostenfrei verfügbar.

Klimarettung und Betriebswirtschaft ab Einsteigerniveau

Bereits seit längerem läuft die deutschlandweite Vhs-Reihe „Smart Democracy“ zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaftspolitik. Im Rahmen dieser Reihe bietet die Volkshochschule am 21. April, 19 Uhr, das entgeltfreie Webinar „Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“ als Live-Stream an. Es referieren Stephanie Wunder vom Ecologic Institut und Tanja Dräger de Teran von WWF Deutschland.

Ebenfalls schon länger hat die Volkshochschule das kaufmännische Weiterbildungsprogramm „Xpert Business“ in ihrem Online-Angebot. Mit diesem bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem können Interessierte fundierte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen vom Einstieg bis zum Hochschulniveau erwerben. Die Veranstaltungen finden ausschließlich online statt und der Einstieg in die einzelnen Kursbausteine ist jederzeit möglich.

Nähere Informationen – auch über weitere, kurzfristige Angebote – sowie die Möglichkeit zur Kursanmeldung gibt es auf der Website der Volkshochschule unter www.vhs-altenburgerland.de sowie telefonisch unter 03447 507928.