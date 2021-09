Volkshochschule Altenburger Land: Mehr über Erben und Safran erfahren

Altenburg. Zwei Vorträgen in die Aula des VHS-Gebäudes in Altenburg

In der kommenden Woche lädt die Volkshochschule Altenburger Land zu zwei Vorträgen in die Aula des VHS-Gebäudes in Altenburg ein.

Am Dienstag, 28. September, 17 Uhr, referiert Rechtsanwalt Georg von Buttlar über das „Erben und Vererben“.

In diesem Vortrag erhalten alle Interessierten Antworten zu den Themen Testament, Erbschaft und Erbschaftssteuer. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Thüringer Landesverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge angeboten.

Am Mittwoch, 29. September, steht ab 18.30 Uhr ein ganz anderes Thema im Zentrum des Interesses: der Safran. Der Historiker Hans-Joachim Kessler, der Agrarökonom Frank Spieth und die Literaturwissenschaftlerin und Unternehmerin Andrea Wagner geben dann einen umfassenden Einblick in die Ursprünge des Safrans, in seine bis ins 15. Jahrhundert zurückreichende Geschichte in Altenburg, in den heutigen Anbau und seine kulinarische und pharmazeutische Nutzung.

Der Eintritt zu beiden Vorträgen ist frei. Aufgrund begrenzter Raumkapazitäten wird eine Platzreservierung empfohlen: telefonisch unter 03447/50 79 28 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

