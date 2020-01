Volkshochschule Altenburger Land mit Frühjahrsprogramm

Die Volkshochschule (VHS) Altenburger Land hat ihr Programm für das Frühjahrssemester 2020 vorgestellt. Es beginnt am Montag, 17. Februar, und sieht 258 Kurse vor. Das sind 13 mehr als im Frühjahrssemester 2019, doch auch 26 weniger als im noch laufenden Herbstsemester.

Die Verringerung erklärt Michael Hein, pädagogischer Mitarbeiter und Leiter der VHS-Geschäftsstelle Schmölln, so: „Zum einen bauen wir Kurse ab, die nicht mehr nachgefragt werden. Zum anderen haben wir zahlreiche neue Kurse und Vorträge im Angebot.“ Fortgesetzt wird die Vortragsreihe „Akademie in der Aula“. Jeden ersten Montag im Monat lädt die VHS in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung zu einer Abendveranstaltung, in der Gäste aus Wissenschaft, Journalismus und Literatur Themen des Zeitgeschehens anpacken.

Neu ist eine Vortragsreihe im Frühjahr, die sich dem 100. Bestehen des Freistaates Thüringen widmet, das in diesem Jahr gefeiert wird. Ebenfalls neu ist „Islam verstehen“. Diese Reihe richtet sich sowohl an Interessierte als auch an all jene, die beruflich mit Muslimen zu tun haben.

Spaziergänge, Handarbeit und noch viel mehr

Themenbezogene Stadtspaziergänge gehören ab 17. Februar ebenfalls zu den VHS-Offerten im Altenburger Land. Kooperiert wird dabei mit der Tourismus GmbH Altenburg. Neu sind eine Schreibwerkstatt an der VHS, die sich einmal im Monat öffnet sowie in Schmölln der Zeichenkurs „Stillleben“. Stricken und Häkeln stehen ab März mit einem Kurs in Schmölln an. Astrid Pohl wird in die Kunst des Handarbeitens einweihen. „Die Nachfrage ist enorm“, so Hein. Der Kunst- und Kräuterhof in Posterstein wartet unter dem Dach der VHS mit einem Keramikkurs auf.

Gesundheit nimmt mit rund 100 Offerten den größten Teil des VHS-Kursangebotes ein. Sogar in Heukewalde, Nöbdenitz, Thonhausen oder Rolika widmet sich die VHS der Gesunderhaltung. Neu ist beispielsweise der Kurs „Rückengerechte Pflege“ für pflegende Angehörige, neu konzipiert ist Pilates. Seniorfit ist für Ältere gedacht, Ganzkörpertraining für Herz und Kreislauf ergänzt den Reha-Herzsport in Schmölln, meditativ getanzt wird in Altenburg, Zumba soll Kinder in Schmölln begeistern. Ein weiterer Kurs in Posterstein führt in die Welt der Frühlingskräuter.

In die Palette der Fremdsprachenkurse wird im Frühjahr Bulgarisch aufgenommen. Getestet wird ein Kurs für digitale Grundbildung für den Alltag. „Viele Dienstleistungen werden zunehmend digitalisiert“, so Hein. „Wer das nicht beherrscht, fühlt sich schnell abgehängt“, ergänzt Jasmin Dettler, pädagogische Mitarbeiterin.

„Wir sind ständig auf der Suche nach Kursleiterin“, so Hein. Ob Gesundheitskurse oder Sprachangebote – die Frage des Kursleiters sei ein Problem. Weshalb die Volkshochschule bundesweit mit dem Frühjahrssemester eine Werbekampagne gestartet hat, der sich die VHS Altenburger Land anschließt. Läuft das erfolgreich, könnte sich die hiesige Bildungseinrichtung wieder mehr in die Fläche begeben.

Mehr Infos über das Frühjahrssemester 2020: www.vhs-altenburgerland.de