Vollmershain macht momentan nur kleine Sprünge

Der Kindergarten in Vollmershain ist der größte Kostenpunkt der Gemeinde. Wegen Corona war er im vergangenen Jahr an vier Tagen geschlossen.

Vollmershain. "Leider ist nicht viel passiert", sagt Bürgermeister Gerd Junghanns (parteilos). Fast alles, was das Leben in dem idyllischen Dorf ausmacht, musste im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden: Osterfeuer, Open Air und das Weihnachtsfest waren darunter. Sogar das Nacktsein im Schwimmbad fiel im sprichwörtlichen Sinne ins Wasser.

Denn der Badverein hatte für 2020 eigentlich die Einrichtung eines FKK-Bereichs vorgesehen. Das konnte aufgrund der Kontaktbeschränkungen und des Lockdowns im Frühjahr nicht umgesetzt werden. Doch der Sport- und Badverein hofft, den Nacktbereich in diesem Jahr umsetzen zu können. Bei einem verhaltenen Saisonstart konnten letztlich wegen eines hervorragenden Sommers ebenso viele Besucher wie im Jahr 2019 gezählt werden.

Sponsoren für Schwimmbad gesucht

Fünfmal wurde ein nächtliches Flutlichtbaden angeboten, was sehr gut angenommen wurde. Die erhöhten Kosten für Desinfektion wurden durch die Mitglieder des Badvereins übernommen. Ungleich schwerer wiegt allerdings ein anderer pandemiebedingter Umstand: Wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage verzeichnete der Betreiberverein nur etwa ein Siebtel an Spenden, verglichen mit 2019. Das trifft die Ehrenamtlichen hart, die den Fehlbetrag selbst ausgleichen müssen.

Die Gemeinde könne hier nicht aushelfen, doch dank einer Leader-Förderung weiter in das Bad investieren, 150.000 Euro gibt es über drei Jahre verteilt. Im Vorjahr wurde davon bereits ein Wasserstaubsauger angeschafft, in diesem Jahr soll gebaut werden. Im Sanitärgebäude werden alle Bereiche neu gestaltet und eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Im Technikgebäude wird ebenfalls einiges erneuert. So soll der Chlorgasraum rekonstruiert und ein Unterstand ausgebaut werden. "Dafür ist aber noch keine Ausschreibung erfolgt", dämpft Junghanns die Erwartungen. Die Gemeinde werde aber voraussichtlich in Vorleistung gehen, weil der dritte Teil der Förderung erst 2021 ausgezahlt wird.

Reparaturbedarf bei Straßen und Brücke

Dazu soll der Haushalt für das laufende Jahr noch im Frühjahr beschlossen werden. Man hoffe, so Gerd Junghanns, dass man noch Coronahilfen der Regierung bekomme. Doch auch so dürfte man eine Deckung erreichen können, der Umfang werde ähnlich wie im Jahr 2020 sein. Allerdings erlaube der Haushalt keine großen Sprünge, der größte Brocken sind die Personalkosten des Kindergartens. So werde man im Straßenbereich höchstens kleinere Reparaturen der Oberflächen umsetzen können. Der schlechte Zustand der Kreisstraße ist dabei für den Bürgermeister ein wachsendes Ärgernis. Unter anderem deshalb werde man der neuen Kreisumlage widersprechen, wie hoch sie auch ausfallen möge. Man habe sogar einen Anwalt eingeschaltet und Klage erhoben.

Auch müsste die Holzbrücke über die Sprotte, zwischen Bäckerei und Kindergarten saniert werden. Dafür gibt es bislang allerdings nur vage Pläne. "Entweder wir reparieren sie oder machen einen größeren Umbau", so der Bürgermeister. In diesem Jahr konnten im beliebten und ausgebuchten Kindergarten zudem zwei zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden, ohne viel Geld zu investieren. "Wir haben ein Doppelstockbett mehr gekauft, rein aufgrund der Fläche konnten wir uns ein höhere Kapazität genehmigen lassen", sagt Junghanns. Doch auch die Kosten sind angewachsen, weil jetzt eine geringfügig Beschäftigte die Essensausgabe übernimmt. "Es wurde uns verboten, dass die Erzieher selbst das Essen verteilen, weil sie in der Zeit keine Betreuung übernehmen könnten", so Junghanns weiter.

Für die Vereine, wie den üblicherweise im Kindergarten probenden Schalmeienverein, sei das Jahr eine echte Herausforderung gewesen. Auch wenn es bislang noch nicht besser aussehe, sei man jedoch guter Hoffnung, dass es bald aufwärtsgehe. Die Gemeinde wird auch 2021 die Vereine im Dorf finanziell unterstützen. Die Feuerwehr erhielt im vergangenen Jahr eine Anhebung der Aufwandsentschädigung.

