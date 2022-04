Kommende Woche kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Altenburg (Symbolbild).

Vollsperrung in Altenburg angekündigt

Altenburg. Wegen einer Fahrbahnerneuerung wird eine Straße komplett gesperrt.

Ein Abschnitt der Zeitzer Straße in Altenburg wird gesperrt. Grund ist die Fahrbahnerneuerung eines Abschnitts der Straße in der Zeit von Montag, 2. Mai, bis Freitag, 6. Mai. Die Arbeiten müssten unter Vollsperrung des Verkehrs durchgeführt werden, heißt es seitens der Stadt. Betroffen ist demnach der Bereich zwischen dem Kreisverkehr Rudolf-Breitscheid-Straße und der Lindenaustraße. Die Umleitung wird über die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Martin-Luther-Straße geführt. Infolgedessen wird die Einbahnstraße in der Martin-Luther-Straße zwischen Carl-von-Ossietzky-Straße und Lindenaustraße entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung gedreht.