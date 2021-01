Die Freude war im vorigen Jahr groß, weil im Altenburger Land nun doch keine Schule geschlossen werden musste. Eltern, aber auch Kommunalpolitiker hatten dafür gekämpft, sind sogar auf die Straße gegangen. Der Ort bei einer Demo war richtig gewählt: Vor dem Schulamt in Gera machten Eltern, Großeltern, Lehrer und Schüler deutlich, was sie wollen. Sie möchten in ländlichen Schulen lernen, der Weg von zu Hause zur Bildungseinrichtung soll möglichst kurz sein.

Gern werden die Schülerzahlen vorgeschoben, um das Schließen von Schulen zu rechtfertigen. Das eigentliche Problem ist aber der Lehrermangel, den das Land schon seit vielen Jahren nicht in den Griff bekommt und der besonders in ländlichen Regionen wie dem Altenburger Land zu spüren ist. Kleine Landschulen sind deshalb vom Aussterben bedroht. Da es nicht genug Pädagogen gibt, können Kommunalpolitiker nicht anders, als über Schließungen von Schulen nachzudenken. Sie haben den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen und sind gezwungen zu handeln. Leidtragende sind immer die Kinder, und zwar nicht nur, weil sie perspektivisch längere Schulwege zu bewältigen haben. Die Klassen werden künftig bedeutend größer sein, als sie jetzt sind. Das Lernen wird dadurch schwerer, weil sich der Lehrer nicht so intensiv um jeden einzelnen Schüler kümmern kann wie bisher. Und das wird sich rächen im einstigen Land der Dichter und Denker.