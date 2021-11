Vom Dunkel zum Licht

Arndt Haubold über den Weg vom Novemberdunkel zum Adventslicht

Der November ist nicht nur ein Monat dunklen Wetters, sondern auch dunkler Gedenktage: Wir erinnern uns an die Verstorbenen, die uns nahestanden – katholischerseits zu Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2.11.) und evangelischerseits am Ewigkeitssonntag (21.11.). Am Volkstrauertag (14.11.) werden die Gefallenen und die Opfer von Krieg und Gewalt ins Gedächtnis gerufen. Am 6.11. wird in Lützen und andernorts der Todestag des schwedischen Königs Gustav II. Adolfs begangen, der dort 1632 für die Glaubensfreiheit der Evangelischen sein Leben ließ. Am 9.11. gedenken wir der barbarischen Zerstörung sämtlicher jüdischer Gotteshäuser 1938 in Deutschland – eines Verbrechens, das die Welt bis dahin noch nicht erlebt hatte. Wir begehen (am 17.11. wenigstens in den Kirchen noch) einen Tag der Buße – den Herbstbußtag. Die zehn Tage bis zu diesem Datum haben sich in den Kirchen seit 40 Jahren als Friedensdekade mit täglichen Andachten etabliert. Am 11.11.1918 unterzeichnete Deutschland seine Kapitulation zur Beendigung des 1. Weltkriegs - bis heute ein Feiertag in Frankreich. Allein die Bedeutung dieses Tages (11.11.) als Namenstag des Heiligen Martin von Tours und als Tauftag des Reformators Martin Luther vermag all das Novemberdunkle ein wenig aufzuhellen. Und doch ist solche innere Einkehr ab und zu gut. Der Rhythmus der Spaßgesellschaft wird für kurze Zeit durchbrochen. Wir halten einen Moment inne und schweigen, weil uns die passenden Worte angesichts von Schuld und Tod fehlen. Das Leben ist nicht nur lustig, es verlangt uns auch Härten ab. Wir werden uns der Schattenseiten unseres eigenen Lebens bewusst. Auch wir werden einmal sterben, und auch wir werden immer wieder schuldig durch Versäumnisse, Verfehlungen, Verirrungen und Verbrechen. Glaube hilft, mit solchen Lasten umzugehen. Er kennt Rituale der Trauer und der Vergebung. Gut, dass es Orte gibt, an denen solche Rituale lebendig erhalten werden. Nutze diese Orte – tritt hinein, wenn die Tür einer Kirche geöffnet ist. Gesegnet gehst du wieder heraus. „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind“ (Jes. 8,23), rief der Profet Jesaja einst dem Volk Israel zu. Die Zusage Gottes gilt noch für uns heute. Sie bringt einen Lichtschein Hoffnung in die Gemüter, die von der Klimakrise und der Pandemie bedrückt sind und keinen Ausweg erkennen. Wir müssen handeln – aber wir dürfen auch hoffen, dass Gott seine Schöpfung nicht vergisst. Dem Novemberdunkel folgt der Advent mit seinem vielfachen Leuchten.