Vom Fördertopf soll nicht nur Lindenau-Museum profitieren

Zwei Millionen Euro – ein wahrer Geldsegen, der dem Lindenau-Museum durch eine Bundesförderung zu Gute kommt. Bis 2027 soll das Geld in das Museum, aber auch in andere museale Einrichtungen durch Projektkooperationen, fließen. Schon lange würden Museumsprojekte in der Schublade auf ihre Umsetzung warten.

Jüdische und koloniale Geschichte können erforscht werden

Der Direktor des Lindenau-Museums, Roland Krischke, freut sich über die großzügige Unterstützung: „Die Förderung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir können nun lang geplante Projekte endlich umsetzen.“ Konkret ließen sich die Projekte in vier große Bereiche zusammenfassen. In einem Digitalisierungsprogramm soll das Museum digital erfahrbar gemacht werden. Hierzu sollen zum Beispiel die wertvollen Altäre der Ausstellung virtuell gezeigt werden können. Außerdem soll die Webseite neugestaltet werden. Im zweiten Projektbereich sollen die Erforschung jüdischer Geschichte sowie der kolonialen Bestände gefördert werden.

Holzwerkstatt und Medienlabor führen an praktische Arbeit heran

Ein dritter Projektkomplex verspricht Neuerungen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Hierzu solle eine Holzwerkstatt Studio Leonardo, ein Medienlabor Studio Digital und ein Mutter-Kind-Bereich Studio Bambini eingerichtet werden. Hier würden Kinder und Jugendliche praktisch an Kunst und Handwerk herangeführt, erklärt Museumdirektor Krischke: „Wir sind nicht nur Kultur, die kostet, sondern ein Standort kultureller Bildung.“ Schließlich im vierten Projektkomplex Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden. Dabei liege der Fokus auf den Online- und Social-Media-Bereich.

Neiddiskussion soll nicht aufkommen

Das Lindenau-Museum werde auch künftig mit anderen musealen Einrichtungen zusammenarbeiten, wobei diese ebenfalls von den Fördermitteln profitieren könnten, erklärt Landrat Uwe Melzer (CDU): „Ich sehe Zusammenarbeits-Projekte zum Beispiel mit dem Mauritianum oder der Burg Posterstein.“ Unter den Museen solle keine Neiddiskussion aufkommen, verdeutlicht Melzer: „Der Landkreis soll komplett profitieren.“