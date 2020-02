Vom Jammertal ins Paradies

Das dritte Jahr in Folge hat der Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg seine Besucherzahlen gesteigert. Die Gesamtbesucherzahl ist im Jahr 2019 auf rund 67.000 Personen angewachsen. Sie ist damit um rund 30 Prozent seit 2016 gestiegen. Der erneute Besucherzuwachs wurde überdies trotz einer nachteiligen statistischen Umstellung erreicht, da der Hausmannsturm nunmehr Teil des Gesamtschlosseintrittes ist.

Das Jahresprogramm für 2020 beinhaltet wie gewohnt Ausstellungen, Veranstaltungen, Festivitäten, soziokulturelle Projekte, Führungen und Konzerte. Die diesjährige Jahresausstellung steht unter dem Titel „Vom Jammertal ins Paradies. Bestattungen und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert“ und ist der höfischen Trauerkultur gewidmet.

Mit der zweiten Ausgabe des Stadtmensch-Festival und einem Code+Design Camp, das sich an junge Computerfreaks wendet, geht der Schloss- und Kulturbetrieb außerdem den Weg der Öffnung zu experimentellen Arbeitsprozessen und in neue Dialogstrukturen weiter. „Wir möchten Zugänge zu Geschichte auf unterschiedlichen Wegen schaffen und versuchen immer, uns in die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen hineinzudenken“, so Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn. Daraus erklärt sich auch die Vielfalt der Angebote des Schloss- und Kulturbetriebes.

Hinter den Kulissen laufen derzeit die Vorbereitungen zur Eröffnung der diesjährigen Jahresausstellung, die am 24. Mai eröffnet werden soll, auf Hochtouren. Sie ist der höfischen Trauer- und Beerdigungskultur gewidmet ist.

Die Ausstellungsmacherin Uta Künzl erläutert: „Das Residenzschloss Altenburg verfügt über bedeutsame und seltene Sachzeugen zum Funeralwesen des 17. Jahrhunderts. Sie werden in der Ausstellung in den Fokus gerückt.“ Facettenreich werden dabei die Rituale der Aufbahrung, Bestattung und Erinnerungskultur am fürstlichen Hofe des 17. Jahrhunderts thematisiert. Die Ausstellung wird im Goldsaal, aber auch in Teilen der Schlosskirche zu sehen sein.

Die restaurierte Fürstengruft in der Schlosskirche wird dazu erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Am zweiten Altenburger Stadtmensch-Festival wird sich der Schloss- und Kulturbetrieb mit einer Open Air-Führung an historische Orte der Stadt Altenburg begeben. Der Stadtraum wird so neu zu erleben sein.

Besonders freut man sich im Schloss- und Kulturbetrieb auf das Code+Design-Camp. Es findet vom 15. bis 17. April in der Orangerie und im Teehaus statt.

Der Meuselwitzer Schüler und junge Designer Jonas Happ hat diese Veranstaltung, die sonst in deutschen Großstädten zu finden ist, nach Altenburg geholt.

Junge Programmierer und Designer entwickeln dabei Anwendungen für das Internet und werden von Profis aus der Wirtschaft und Industrie gecoacht. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit Jugend Macht!, Stadtmensch und der Code + Design Initiative aus Berlin.

Von Ausstellungen bis hin zu Konzerten und software

Auch die Bürgerbühne des Schloss- und Kulturbetriebs, die Mitspielerakademie, wird in diesem Jahr wieder aktiv sein. In Kooperation mit dem Theater Altenburg Gera spielen ihre Akteure in der Inszenierung des Mystery-Musicals „Krabat“. Es wird am 12. Juni an der Bockwindmühle Lumpzig seine Uraufführung erleben. Ebenso in Kooperation mit Theater Altenburg Gera geht das Klassik Open Air in seine nunmehr siebte Saison.

Musikalisch geht es zudem in diesem Jahr auch wieder mit dem Sommerorgelkonzerten an der Trost-Orgel, der Thüringischen Orgelakademie und dem Altenburger Musikfestival weiter. Erneut übernimmt der Schloss- und Kulturbetrieb Aufgaben zur Umsetzung der städtischen Veranstaltungen Inselzoofest, Vorlesewettbewerb und Weihnachtsmarkt. Den Höhepunkt des städtischen Festkalenders bildet am 3. Oktober diesen Jahres die Feier „Thüringen meine Heimat – weltoffen und kreativ“, mit welcher der Freistaat Thüringen 30 Jahre Deutsche Einheit und 30 Jahre Freistaat Thüringen in Altenburg feiert und für die der Schloss- und Kulturbetrieb federführend verantwortlich sein wird. Alle Veranstaltungen finden Interessierte unter www.residenzschloss-altenburg.de.