Ausstellungsansicht „Taddeo di Bartolo: Maestro itinerante del polittico“; in der Mitte die „Madonna dell´Umiltà“ aus der Sammlung des Lindenau-Museums. Die Arbeiten sind aktuell in der Galleria Nazionale dell´Umbria zu sehen.

Von Altenburg nach Perugia

Für die Ausstellung „Taddeo di Bartolo: Maestro itinerante del polittico“ sind aktuell drei Werke des italienischen Künstlers Taddeo di Bartolo aus der Sammlung des Lindenau-Museums in der Galleria Nazionale dell´Umbria, die Nationalgalerie Umbriens, zu sehen.

Sie befindet sich im Palazzo dei Priori in Perugia. Ihre Sammlung umfasst einen bedeutenden Bestand umbrischer Kunstwerke, deren Entstehungszeitraum sich vom 13. bis zum 19. Jahrhundert erstreckt. Ein besonderer Fokus der Sammlung liegt auf der Kunst des Spätmittelalters und der Renaissance. Di Bartolo war zur Zeit des ausgehenden Mittelalters ein erfolgreicher und gefragter Maler in den Kunstzentren Mittelitaliens, vor allem in der Toskana und in Umbrien. Das wohl bedeutendste der drei aus Altenburg geliehenen Werke ist die Madonna dell´Umiltà (um 1405). Mit ihrer Darstellung hat er einen für seine Zeit neuartigen Madonnentypus aufgegriffen, der die Muttergottes auf den Boden sitzend zeigt. Mit der sogenannten Demutsmadonna grenzt er sich von früheren Formen ab, die die Madonna oft auf einem Thron gezeigt haben.

Bei dem Werk di Bartolos handelt es sich wahrscheinlich um die Mitteltafel eines Altarwerkes. Vermittelt vom Archäologen Emil Braun erwarb Bernhard August von Lindenau im Jahre 1844 die drei Malereien des italienischen Künstlers aus der Sammlung von Ranieri Grassi. Mit der Madonna dell´Umiltà, der Anbetung der Heiligen Drei Könige (um 1404) sowie dem Segnenden Christus (1400-1405) gelang es ihm, drei Gemälde des Künstlers für das Lindenau-Museum zu sichern, die einen Einblick in das künstlerische Wirken di Bartolos ermöglichen.

Im Rahmen der Werkschau „Taddeo di Bartolo: Maestro itinerante del polittico“ werden nun rund 100 Werke des sienesischen Künstlers aus verschiedenen Sammlungen italienischer und europäischer Museen der Öffentlichkeit präsentiert.