Garbisdorf. Andreas Schirneck spielt am 14. März in Garbisdorf.

Von Balladen über Blues bis zum Folkrock

Der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Musiker-Legende Klaus Renft, Andreas Schirneck, war in den letzten Jahren immer wieder in diversen Duo-Projekten auf Tour, so mit dem Stuttgarter Gitarristen Wolfgang Keune oder an der Seite des britischen Blues-Urgestein John Kirkbride. Diesmal ist der Künstler mit Ausschnitten aus zwei Solo-Programmen zu erleben, und zwar am Samstag, 14. März, im Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf.

Schirneck spielt im ersten Teil mit dem Titel „In the night“ Tracks aus seinem neuen gleichnamigen Album und ausgewählte eigene Songs aus früheren Jahren. Stilistisch bewegt er sich hier zwischen Balladen, Blues und Folkrock. Die Songs werden präsentiert in der Tradition der Singer/Songwriter der Flower-Power-Zeit, also pur mit Gesang, Gitarre, Mundharmonika und somit reduziert auf den Kern der Musik.

Im Zeichen der Musik von Neil Young

Eingestreute Anekdoten aus langen Tour-Jahren sowie Hintergründe zu den gespielten Songs ergänzen die Performance.

Der zweite Teil steht im Zeichen des kanadische Folkrock-Großmeisters Neil Young. Andreas Schirneck ist mit seinem Programm „Acoustic Young – Neil Young Songs unplugged“ seit über 20 Jahren auf Tour. Aus diesem Programm wird er ausgewählte Stücke spielen.

Die Veranstaltung am Samstag, 14. März, findet statt im Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf und beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Tickets gibt es an der Abendkasse, Reservierungen sind noch möglich unter Telefon Nummer 0173/6 64 97 44.