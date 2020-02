Von der Mond- zur Kulturlandschaft

„Wahrscheinlich ist die Wismut mein spannendstes Projekt. Wegen des Unwiederbringlichkeit“, sagt Karl-Heinz Rothenberger, der seit Sonntag eine Auswahl von Bildern, die auf dem ehemaligen Bergbauareal in Ronneburg und Umgebung entstanden sind, im Museum Burg Posterstein zeigt.

Der Zufall hat den Landshuter 1998 in die Ostthüringer Bergbauregion geführt. Der Urologe nahm in Gera an einem Ärztekongress teil, im Rahmenprogramm wurde eine Wismut-Tour angeboten. Der leidenschaftliche Fotograf fuhr mit, einfach, weil er neugierig war. Was er in Ronneburg sah, beeindruckte ihn schwer, machte ihn aber auch nachdenklich.

Wismut-Projekt wird fortgesetzt

In den Jahren danach führte ihn sein Weg immer wieder in die Region. 15 Mal war er hier inzwischen, mit Kamera ausgerüstet, unterwegs. Er hat die gewaltigen Veränderungen, die die Landschaft in diesen Jahren erlebt hat, im Bild festgehalten. Karl-Heinz Rothenberger hat die Sanierung begleitet, so dass die Verwandlung erlebbar wird. Mögen die Schwarz-Weiß-Bilder auf den ersten Blick etwas düster wirken, sind sie es bei genauem Hinsehen keineswegs. Sie dokumentieren vielmehr, welche Mühen die Sanierung gemacht hat und bis heute macht. Sie zeigen die Verbindung zwischen Mensch und Technik.

Karl-Heinz Rothenberger bei der Ausstellungseröffnung. Foto: Katja Grieser

Rothenberger schwört auf Schwarz-Weiß-Fotos. „Ein Farbbild befriedigt unter Umständen recht schnell. Fotos in Schwarz-Weiß müssen gelesen werden, man muss sich damit beschäftigen“, erklärt der Fotograf, der bereits 110 Ausstellungen gestaltet hat, weshalb es seine Bilder nicht in Farbe gibt. Und sie entstehen noch traditionell, also auf analoge Weise. Die Filme entwickelt der pensionierte Mediziner im eigenen Labor.

Dieter Nendel gehörte zu den Vernissagebesuchern und ist begeistert von den Bildern, die ihn erinnern. „An manchen Orten hat es ausgesehen wie eine Mondlandschaft“, sagt der Geraer, der die Sanierung auf dem Wismut-Areal über die Jahre mitverfolgt hat. Als Mitglied des Fördervereins der Bundesgartenschau in Gera und Ronneburg hat er sich vor allem für die Neue Landschaft interessiert.

Karlheinz Gründel wollte sich die Schau nicht entgehen lassen, weil er in der Zeitung gelesen hatte, dass die Wismut-Bilder so düster seien. Der Geraer hat 41 Jahre bei der Wismut gearbeitet, am 5. September 1950 als 14-Jähriger seine Lehre in dem Unternehmen begonnen. Auch Gründel hat die Sanierung fotografiert und wollte nun sehen, wie Rothenberger die Sache umgesetzt hat. „So düster ist es nicht“, so das Urteil von Karlheinz Gründel, der sich freut, dass sich ein Fotograf so intensiv mit der Wismut beschäftigt hat. Den Geraer ärgert, dass immer so viel Negatives über die Wismut erzählt werde, „es gibt aber auch positive Aspekte“, betont er. Seine Frau Gisela Gründel bescheinigt den Fotos von Rothenberger, dass sie künstlerisch sehr wertvoll sind.

Das Wismut-Projekt will Karl-Heinz Rothenberger auf jeden Fall fortsetzen. Inzwischen erinnert nicht mehr viel an seine erste Begegnung mit der ehemaligen Bergbauregion. Als menschengemachte Kulturlandschaft bezeichnet er sie heute. Das sei in Ordnung, schließlich ist der Mensch Teil der Natur. Und er verändert sie ja weiter, Windräder sind ein Beispiel dafür. Rothenberger hat zur deutschen Energiepolitik eine klare Haltung, bezeichnet sie als katastrophalen Fehler. „Wir wollen die Saubermänner sein und dann kaufen wir Atomstrom vom Nachbarn“, ärgert er sich. Versorgungssicherheit sei das, was zählt, findet Karl-Heinz-Rothenberger.

Die Ausstellung ist bis 10. Mai zu sehen.

