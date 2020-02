Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Freizeitbad über Winterkleidung bis Berufswahl

Am Montag beginnen die einwöchigen Winterferien in Thüringen. Der Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Abstellgleis“ und das Kinder- und Jugendhaus (KJH) der Johanniter in Altenburg machen daher schon jetzt auf ihre Angebote aufmerksam, da für einige Veranstaltungen eine Anmeldung nötig ist. Die jeweilige Teilnahme ist bis zum 7. Februar zu melden. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter 03447/48 99 02 im Abstellgleis oder unter 03447/83 60 83 bei den Johannitern.

Am Montag, dem 10. Februar, steht bei den Johannitern ein Kinobesuch auf dem Programm, der 16 Uhr beginnt. Im Abstellgleis kann ab 14 Uhr an der Wii gespielt werden. Am Dienstag wird bei den Johannitern ab 16 Uhr gemeinsam gekocht und von 13.15 Uhr bis 16.30 Uhr heißt es im Abstellgleis „Bowling im Sports & Strikes“. Am Mittwoch ist in beiden Einrichtungen Turniertag. Los geht es 13 Uhr im Abstellgleis und 15 Uhr im KJH der Johanniter.

Am Donnerstag, 13. Februar, ist eine Fahrt ins Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick geplant. Treff ist 10.45 Uhr am KJT Abstellgleis. Ende ist gegen 19 Uhr geplant. An dieser Veranstaltung kann nur teilnehmen, wer über eine Schwimmstufe verfügt.

Zum Ferienende am Freitag gibt es ab 16 Uhr die KJH Disko mit alkoholfreien Cocktails, Fingerfood und Feuerschale. Ende ist 22 Uhr.

Im Museum Burg Posterstein wird in den Ferien die Frage gestellt: Ritterlich schick – Wie sah Kleidung im Mittelalter aus? Zieht euch warm an, denn in einer mittelalterlichen Burg ist es im Winter ziemlich kalt! Aber was zogen die Leute damals eigentlich an? Was war modern und schick?

Kleine Schatzsucher-Prüfungen für Familien mit Kindern zum Thema finden am 12. und 19. Februar, jeweils 10.30 Uhr und 14.30 Uhr statt. Sie dauern etwa 20 Minuten.

In den Winterferien ist auch das IHK-Schülercollege wieder „on Tour“. An den Projekttagen können die Teilnehmer in Gruppen kleine Praxisaufgaben lösen und ihren Wunschberuf hautnah in Unternehmen, oft direkt vor ihrer Haustür, testen.

„Wir möchten den Schülern möglichst frühzeitig die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen direkt in Unternehmen zu sammeln. Solche Erfahrungen sind wertvoll für die spätere Berufswahl und verhindern Ausbildungsabbrüche“, erklärt Nadine Werlich, zuständig für Berufsorientierung bei der IHK Ostthüringen.

Anmeldungen für die Projekttage ab sofort in der IHK Ostthüringen bei Nadine Werlich, Telefon 0365/85 53 41 9 oder E-Mail: werlich@gera.ihk.de und unter www.ihk-schuelercollege.de.