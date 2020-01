Von Karaoke bis Rettungshundestaffel in Schmölln

Die 12. Auflage des Lebendigen Adventskalenders in Schmölln ist Geschichte. Anlass genug für die Mitorganisatorin Claudia Kirtzel, in einem Interview mit dieser Zeitung ein Resümee zu ziehen.

Frau Kirtzel, im Dezember luden Vereine, Firmen und private Haushalte ein – wie war die Resonanz auf den Lebendigen Adventskalender 2019 in Schmölln?

Je nach Türchen ganz unterschiedlich. Es gibt die Begeisterten, die keinen Abend auslassen, sich einbringen und wirklich jedes Angebot mitnehmen. Und es gibt jene, die zum Teil erstmals zu Gast waren. Man traf viele Bekannte, blickte an den 24 Orten aber ebenso in viele neue Gesichter. Eine wirklich bunte Mischung. Das ist ja das Schöne beim Lebendigen Adventskalender.

Wie war das aufseiten der Türchenöffner?

Eigentlich genauso. Mit Ute Winges vom Röhrenstuhl hatten wir auch wieder ein sportliches Angebot. Und die Gastgeberin war so begeistert, dass sie sich gleich wieder neu angemeldet hat für 2020. Generell geben sich alle Einlader sehr große Mühe. Da wird liebevoll gebastelt, für die Gäste gebacken und gekocht, es werden Spenden für besondere Aktionen gesammelt oder gemeinsam gesungen.

Was war für Sie das Türchen mit der größten Überraschung?

Diesmal das des Schmöllner Gymnasiums, wo viel musiziert wurde. Am Ende stimmten alle per Karaokesingen gemeinsam das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ an. Eine wirklich coole Sache, wie ich finde. Und sie zeigt, dass es nicht viel braucht, um Menschen zu bewegen. Außerdem bin ich immer wieder erstaunt, wie lehrreich so ein Abend sein kann. Die Schmöllner Feuerwehr beispielsweise hatte die Hunderettungsstaffel eingeladen, die ihre Arbeit demonstrierte. Das war interessant und spannend. Unser Lebendiger Adventskalender trägt inzwischen also auch Bildungscharakter.

Welche Botschaft gibt der Lebendige Adventskalender seinen Akteuren Ihrer Meinung nach mit auf den Weg?

Dass es zutiefst menschlich ist und unabhängig von jeder Religion, sich nach Liebe, Frieden, Wärme und Harmonie zu sehnen. Die Menschen auf diese Weise zusammen zu bringen, dafür braucht es gar nicht viel. Ein Lebendiger Adventskalender wie bei uns in Schmölln mit all seinen Machern genügt mitunter. Er zeigt die unglaubliche Vielfalt unseres Zusammenlebens.

Wann beginnen die Planungen für die 13. Auflage?

Wir haben schon angefangen. Die Terminliste für Dezember 2020 steht und erste Wünsche, wer wann sein Türchen öffnen möchte, liegen ebenfalls vor. Wer sich beteiligen möchte, kann jederzeit einsteigen.