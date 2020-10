Von Kohlebahn und idyllischem Schnaudertal begeistert

Beim jüngsten Fahrtag waren die drei geschlossenen Personenwaggons der Schmalspureisenbahn des Meuselwitzer Vereins Kohlebahnen voll besetzt. Eine der Reisegruppen bildete ein ehemaliges Fußball-DDR-Oberligaschiedsrichterteam um Peter Weise aus Unterwellenborn und Matthias Müller aus Gera.

„Seit 1979 unternehmen wir jährlich gemeinsam eine Partie. An diesem Wochenende tourten wir in Absprache mit dem Präsidenten des Fußballregionalligisten ZFC Meuselwitz, Hubert Wolf, ins Altenburger Land“, so Oberligaschiedsrichter a. D. Peter Weise mit Blick auf seine 20 ehemaligen Kollegen, die mit der Kohlebahn aus Meuselwitz anreisten und nun im Saloon des Eventbahnhofes Haselbach Kesselgulasch genossen. Dabei staunte man über das Bahnhofsgelände im Westernflair, das jährlich tausende Besucher zu den drei Kohlebahn-Westerntagen anlockt. Leider konnten diese 2020 wegen der Coronakrise nicht stattfinden.

Bahnreise ein Ausflugshöhepunkt

Zu den mitgereisten Referees zählte unter anderen der 81-jährige Adolf Prokop, der wie Siegfried Kirschen international, auch bei WM- und Olympia-Spielen, Regie führte. „Nachdem wir am Freitag in Meuselwitz flott und heiter gegen eine Funktionärself des ZFC 4:4 Fußball gespielt hatten, übernachteten wir im Parkhotel Altenburg“, berichtete Peter Weise weiter.

Lokführer Marvin Meinhardt staunte über seine prominenten Fahrgäste. Auf alle Fälle gehörte die 15 Kilometer lange Kohlebahnreise von Meuselwitz durch das idyllische Schnaudertal über Regis-Breitingen nach Haselbach mit zu den Ausflugshöhepunkten der Refereereisegruppe. „Es ist absolut lobenswert, dass sich Bahnenthusiasten ehrenamtlich für den Erhalt eines Teilstückes des ehemals weitflächigen Braunkohle-Schmalspurbahnnetzes einsetzen und das mit Touristikfahrten in Funktion belassen“, resümiert Weise.