Von Meerane in den märchenhaften Oman

Meerane. Live-Show wird am 15. Oktober in Meerane präsentiert.

Die vogtländischen Kameraleute Annett und Michael Rischer berichten am Freitag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der Galerie Art In in Meerane von ihren mehrfachen Reisen in das Sultanat Oman.

Insgesamt 15.000 Kilometer durch das Land getourt

Was mit den „Märchen aus Tausendundeiner Nacht” begann, setzt sich im modernen Märchen aus Highways und Hightech fort. Auf mehreren, insgesamt 15.000 Kilometer langen Reisen durch das Land am Persischen Golf erleben Zuschauer die Hauptstadt Muscat mit Moscheen, Sultanspalast und ihrer reichen Kultur.

Quer durch den Norden des Oman geht es durch die raue Bergwelt hin bis zur letzten Dhau-Werft von Sur und zu den Brutgebieten der Meeresschildkröten von Ras Al Jinz. In die Wüste Wahiba Sands gelangt man nur mit dem Allrad-Jeep. In Ibra ist jeden Freitag Frauenmarkt, hier sind Männer nicht erwünscht, aber wir sind dabei.

Mehr als 2000 Meter über Normalnull liegen verlassene Lehmdörfer in den Wadis. Von fremden Eroberern und Kriegen erzählen zahllose Forts, wie in Nizwa oder in Bahla. In Nizwa handeln freitags die Beduinen unter freien Himmel mit Tieren.

Danach geht es durch das Wadi Bani über halsbrecherische Pisten mit dem Jeep durch Wasser und über Fels, bevor der Zuschauer die ausgeklügelten Bewässerungsanlagen – die Falaj – sieht. Die Lehmforts von Rustaq und Nahkl runden den Norden ab.

Im Süden sind die Reisenden auf den Spuren der alten Weihrauchstraße und fahren tief in die größte Sandwüste der Welt, ins „leere Viertel”. Um Salalah laden die idyllischen Fischerdörfer und das bergige Hinterland zu Entdeckungen ein.

Die Besucher erwartet eine Live-Show mit tollen Fotos und Filmausschnitten in HD-Qualität.

Service: Freitag, 15. Oktober, 18 Uhr, Galerie Art In, Meerane, Kunsthaus, Markt 10. Reservierung und weitere Informationen unter Telefon 0176/43 43 14 55.