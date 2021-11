Von Tragik bis Happy End auf den Bühnen in Altenburg und Gera

Eine Szene aus „Hedwig and the Angry Inch“.

Altenburg/Gera. Das bietet das Theater Altenburg Gera in den nächsten Tagen.

Wenn das Wetter nicht zum Draußensein einlädt, dann ist ein Theaterbesuch doch eine gute Alternative. Und zahlreiche Inszenierungen werden in den nächsten Tagen präsentiert.

Altenburg

Schon Eleanor Roosevelt nannte Anne Franks Tagebuch eines „der weisesten und bewegendsten Kommentare zum Krieg und seinen Auswirkungen auf den Menschen“. Der russische Komponist, Maler und Schriftsteller Grigori Frid hat dieses berührende Zeitdokument vertont. Im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ ist Frids Mono-Oper am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Am Samstag, 6. November, präsentiert Puppenspielerin Maria-Elisabeth Wey um 16 Uhr im Theaterzeltfoyer Altenburg das Stück „Die Schildkröte hat Geburtstag“.

Eine Diva braucht eine Bühne. Vor allem, wenn es sich dabei um eine „Frau von Format“ handelt. Nachdem der Chanson-Abend „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie“ mit der Schauspielerin Michaela Dazian und Schauspielkapellmeister Olav Kröger Publikum und Presse gleichermaßen begeisterte, lässt das Theater Altenburg Gera nicht lange auf eine weitere Vorstellung des Diseusen-Dramas warten. Am Samstag, 6. November um 19.30 Uhr gibt es eine Vorstellung im Theaterzelt Altenburg.

Ein literarisch-musikalisches Programm zu Ehren von Paul Celan (1920-1970), dessen 100. Geburtstag im vergangenen Jahr bereits gedacht werden sollte, kann am Sonntag, 7. November, um 11 Uhr im Theaterzelt in Altenburg erlebt werden. Paul Celan war ein Lyriker und wird für seinen tiefgründigen und melancholischen Umgang mit dem Holocaust verehrt.

Im Kammerkonzert trägt Schauspieler Thomas C. Zinke einige der berührendsten Gedichte und Texte Celans vor. Dazu erklingt Kammermusik von Erwin Schulhoff, Maurice Ravel, Paul Dukas sowie eine Uraufführung von Olav Kröger.

Gera

„Die ganze Welt ist himmelblau!“ lautet das Motto, wenn Kapellmeister Thomas Wicklein das Publikum wieder auf seine eigens zusammengestellte und mit heiteren Dialogen ausgestattete „Reise ins Reich der Operette“ mitnimmt. Zu erleben ist diese am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr, im Konzertsaal Gera. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 6. November, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 7. November um 14.30 Uhr, in der gleichen Spielstätte statt.

Auch für das jüngere Publikum hat das Theater Altenburg Gera etwas zu bieten. Einfallsreich wird am Samstag, 6. November, 16 Uhr, im Puppentheater Gera das Stück „Herr Wolf und die sieben Geißlein“ von dem Puppenspieler Pierre Schäfer dargeboten. Die Geschichte handelt von einem alten Uhrmacher, der eine Geschichte über eine alte Uhr erzählt.

Die Tanzgala „Tour de Danse“, die am Samstag, 6. November, 14.30 Uhr, im Großen Haus Gera stattfindet, präsentiert in Form von kurzweiligen Tanzeinlagen eine facettenreiche Weltreise durch das romantische, klassische und moderne Ballettrepertoire. Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, den 7. November um 18 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Die zweite Matinee dieser Spielzeit findet am Sonntag, 7. November, 11 Uhr, im Großen Haus Gera statt. Das Inszenierungsteam bestehend aus Ballettdirektorin und Chefchoreografin Silvana Schröder, Ausstatterin Verena Hemmerlein, Managerin und Dramaturgin Regina Genée und Tänzer sowie Probenassistent Hudson Oliveira werden neben kurzen Ausschnitten künstlerische und persönliche Einblicke in den Produktionsprozess sowie den Werdegang des Balletts „Corpus“ geben. Der Eintritt ist frei.

Das grenzüberschreitende Kult-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ ist am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr in der Bühne am Park Gera zu erleben. Das Stück thematisiert den tragisch-komischen Lebenslauf einer Transfrau, der in Ostberlin beginnt.

Die Theaterkasse in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag 10 bis 19 Uhr geöffnet. Karten können in der Theaterkasse in Altenburg (in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10) dienstags 10 bis 18 Uhr, sowie mittwochs, donnerstags und freitags 10 bis 17 Uhr erworben werden.

Kartenvorverkauf auch über www.theater-altenburg-gera.de.