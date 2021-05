Vor Polizei nach Sachsen geflüchtet - Silberne und goldene Schmierereien

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Altenburger Land.

Vor Polizeikontrolle nach Sachsen geflüchtet

Am Donnerstag früh kurz nach 8 Uhr wollten Polizeibeamten auf der B180 nahe Meuselwitz den Fahrer eines VW zu kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gab und in Richtung Sachsen davon fuhr. Bei der Verfolgung konnte das Fahrzeug in Saasdorf (Sachsen) gestellt werden. Als der Fahrer zu Fuß flüchten wollte, gelang es Polizeibeamten dem Mann zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Dabei leistete der unter Drogen stehende 26-jährige Fahrer Widerstand, so dass ein Beamter verletzt wurde.

Es stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass er sowohl gestohlenen Kennzeichen am Auto hatte, als auch eine kleine Menge Drogen und vermeintlich diverses Diebesgut bei sich führte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. De Ermittlungen zum Geschehen dauern weiterhin an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Silberne und goldene Schmierereien

Mit silbern und bronzener Farbe beschmierten Unbekannte die Fassade eines Hauses im Stiftsgraben in Altenburg und verursachten so Sachschaden. Die Tatzeit kann auf die Zeit vom 26. zum 27. Mai eingegrenzt werden. Die Altenburger Polizei sucht Zeugen unter der Tel. 03447 / 4710.

