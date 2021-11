Vor Polizeikontrolle im Altenburger Land am Ende zu Fuß geflüchtet - und Polizeiauto beschädigt

Altenburg. Außerdem stahlen Unbekannte kubikmeterweise Holz.

Kubikmeterweise Feuerholz entwendet

Im Zeitraum vom 15. bis zum 17. November brachen unbekannte Täter An der Grube ein Gartenhaus mit Schuppen auf. In der Folge stahlen sie ca. drei Kubikmeter Feuerholz. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Altenburg, Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

Räder entwendet

Unbekannte Täter hielten sich im Zeitraum vom 16. zum 17. November auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Weißer Berg in Altenburg auf. Von einem VW Tiguan stahlen schließlich einen kompletten Satz Sommerräder und flüchteten unerkannt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt.

Vor Polizeikontrolle am Ende zu Fuß geflüchtet - und Polizeiauto beschädigt

Am 17. November gegen 20.20 Uhr wollten Polizeibeamte den Fahrer eines VW-Kleintransporters kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch das Anhalte-Signal und flüchtete. Im Waltersdorfer Weg geriet er mit seinem Fahrzeug in eine Sackgasse, verließ das Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 37-Jährige Fahrer konnte jedoch gestellt werden. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Mann zudem vor den Verlassen des VW diesen nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, rollte dieser gegen den Funkstreifenwagen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Autofahrer mit 1,5 Promille

Am Mittwoch gegen 23.40 Uhr wurde Am Leinawald in Klausa der Fahrer eines Dacia kontrolliert. Dabei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen über 1,5 Promille. Es wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

