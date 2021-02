Altenburg Die Polizei meldet aus dem Altenburger Land einen kuriosen Fluchtversuch und einen Lkw, der sich stundenlang in einem Feld festgefahren hatte

Vor Polizeikontrolle in Baumstamm versteckt

Dienstagabend gegen 20:25 Uhr wollten Polizeibeamte einen 33-Jährigen polizeibekannten Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, in der Zwickauer Straße in Altenburg zu kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch plötzlich und ließ den Drahtesel einfach auf der Wiese liegen. Seine Flucht war jedoch nicht von langer Dauer. Versteckt in einem hohlen Baumstamm konnten die Polizeibeamten den Mann schließlich auffinden.

Zur Herkunft des Fahrrades machte er schließlich sehr widersprüchliche Angaben. Zudem konnte er keinen Besitznachweis erbringen. Das Rad wurde demnach vorerst sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet.

Lkw fuhr sich für Stunden im Feld fest

Ein Sattelzug passierte Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr die Geraer Straße in Altenburg und plante im Bereich einer Baustelle zu wenden. Die missglückte jedoch, im Zuge des Wendemanövers fuhr der Lkw rückwärts auf ein Feld und fuhr sich schließlich fest. Es kamen Feuerwehr und letzten Endes ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich nicht ganz einfach. Erst gegen 18:15 Uhr gelang es, den Lkw aus dem Feld zu holen. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt, noch entstand Sachschaden.

