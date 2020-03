Am 31. März 2020 sind die Reparaturarbeiten im Freibad Gößnitz in vollem Gange. Die neue Überlaufrinne wird an das Leitungssystem angeschlossen, Gehwegplatten müssen repariert oder ausgetauscht werden und das kleine Schwimmbecken hat einen neuen Anstrich nötig.

Gößnitz. Aktuell wird eine neue Überschwallrinne eingebaut. Die sonst üblichen Arbeitseinsätze mit vielen Freiwilligen fallen in diesem Jahr aus. Dabei gibt es allerhand zu tun in der Tannichtstraße 34. Und da sind auch noch 81.000 Euro aus einem Bundesförderprogramm.

Vorbereitung auf ungewisse Freibadsaison in Gößnitz

Ob und wann die Freibadsaison angesichts der Corona-Pandemie 2020 eröffnet wird, vermag in Gößnitz aktuell niemand zu sagen. Doch die Vorbereitungen in der städtischen Freizeiteinrichtung sind im vollen Gange. Für insgesamt rund 125.000 Euro wird aktuell die Überschwallrinne erneuert, 75 Prozent der Investition wird gefördert. Die Arbeiten laufen nach Plan und sollen laut Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) insgesamt vier Wochen in Anspruch nehmen.

Arbeitseinsätze fallen diesmal aus

„Bis zum 19. April ist ja erstmal alles ausgesetzt“, so das Stadtoberhaupt. Erst danach könne man weitersehen. Der öffentliche Stillstand bedingt durch die Corona-Pandemie beschert in der Vorbereitungszeit im Freibad Gößnitz Beschwerlichkeiten. Üblicherweise wird die beliebte Badeanstalt von einer Schar Freiwilliger fit gemacht für die Saison. Schon am Samstag, 4. April 2020, sollte ein erster großer Arbeitseinsatz stattfinden. „Das fällt nun in diesem Jahr alles flach“, sagt Schwimmmeisterin Anne Rothe. Dabei gibt es viel zu tun, ehe die Becken gefüllt werden können. Außer der Installation der neuen Überschwallrinne sind Gehwegplatten auszutauschen oder zu reparieren. Auch hat das kleine Schwimmbecken einen frischen Farbanstrich nötig. Die großflächige Liegewiese braucht nach dem Ende der aktuellen Bauarbeiten ebenfalls eine pflegende Hand.

Wann das Freibad eröffnet wird, steht aktuell in den Sternen

„Ich kann gar nicht sagen, was mit der Badsaison auf uns zukommt“, so Wolfgang Scholz. Beginne sie später, könne man das Freibad in diesem Jahr vielleicht etwas länger öffnen, damit sich alles halbwegs rechne. „Vielleicht müssen wir die Freibadsaison aber auch ausfallen lassen. Ende Juni brauche ich gar nicht mehr anfangen. Das würde sich nicht lohnen.“

81.000 Euro als echte Überraschung

Dabei ereilte die Kommune vor Kurzem eine echte Überraschung: Vom Bund bekam Gößnitz 81.000 Euro, die sie für Instandsetzungsarbeiten am Freibad ausgeben kann. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. „Ich erfuhr das aus der Zeitung“, erinnert sich Wolfgang Scholz. Und er war verblüfft. Denn die Gelder hatte die Kommune vor mehr als einem Jahr beim Bund beantragt. „Für unsere Überschwallrinne“, fügt er hinzu. Die wird jetzt mit Fördergeldern aus dem Leader-Programm finanziert.

„Jetzt warten wir ab, bis wir den Bescheid tatsächlich in den Händen halten und dann überlegen wir gemeinsam im Stadtrat, wofür wir das Geld ausgeben“, blickt Scholz voraus. Möglichkeiten gebe es viele. In allen Bereichen sei das vor 65 Jahren erbaute Freibad stark verschlissen. Eine ordentliche Badfolie wäre von Vorteil oder gleich eine Edelstahlwanne. Doch beides ist sehr teuer. Bei der Badfolie fürs Becken rede man von 250.000 Euro. Für eine Edelstahlwanne, ein Drittel kleiner als das jetzige Schwimmbecken, würden 500.000 bis eine Million Euro fällig. Hinzu käme das komplette Rohrsystem unter dem Betonbecken. „Dessen Zustand ist uns weitestgehend unbekannt“, setzt Scholz seine Aufzählung fort. Um eine solch' große Investition in Angriff zu nehmen, will er prüfen, ob die Stadt diese 81.000 Euro auch als Eigenanteil nutzen könne, um einen weiteren Fördertopf für das Freibad Gößnitz anzuzapfen.