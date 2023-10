Vortrag in Altenburg: Streulicht beeinträchtigt Sicht auf die Sterne

Altenburg. Vortrag von Frank Vohla im Naturkundemuseum Mauritianum über Lichtverschmutzung am 17. Oktober

Am 17. Oktober findet um 19 Uhr die Vortragsveranstaltung zum Thema: „Wenn die Nacht zum Tag wird. Lichtverschmutzung – Risiken und Möglichkeiten der Eindämmung.“ im Naturkundemuseum Mauritianum statt.

Irgendwo schickt immer eine Lampe Licht in den Nachthimmel

Wer kennt noch eine dunkle Nacht – eine richtig dunkle Nacht? Vielleicht aus dem Urlaub?

Eventuell ist es nachts auf dem Land dunkel, aber Städte erkennt man in der Nacht am Horizont, selbst wenn sie hinter dem Horizont liegen. Eine Lichtglocke aus Streulicht beleuchtet ihren Nachthimmel.

Doch selbst im ländlichen Raum erleuchten nicht nur die Straßenlampen die Umgebung. Irgendwo schickt immer eine Lampe ihr grelles Licht in den Nachthimmel, werden Fassaden beleuchtet oder erstrahlen ganze Gewerbegebiete in hellem Schein. Was soll‘s, werden die meisten sagen, oder bloß gut. Doch, ist es gesund, was nicht natürlich ist? Brauchen wir es auch mal dunkel?

Einer, der das Licht in der Nacht deutlich bemerkt

Frank Vohla aus Altenburg, Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg und des Altenburger Astronomie-Vereins, bemerkt das Licht in der Nacht bei seiner ehrenamtlichen Arbeit, zum Beispiel der Kartierung von veränderlichen Sternen. Das Streulicht beeinträchtigt die Sicht auf die Sterne. Es beeinträchtigt aber auch Pflanzen und Tiere und den Menschen. Es hat Auswirkungen, welche nicht direkt wahrgenommen werden, Auswirkungen auf die Ökologie der Lebewelt unserer Region und auf die Gesundheit des Menschen.

Kann man etwas dagegen tun, ohne gleich „im Dunkeln zu sitzen“?

In seinem Vortrag über Lichtverschmutzung berichtet Frank Vohla über diese Art von Umweltverschmutzung und über ihre Auswirkungen.

Er stellt aber gleichzeitig dem Publikum auch vor, wie man mit kleinen Veränderungen etwas dagegen tun kann.

Der Vortrag wird mit einem Experiment und einem praktischen Beispiel vor dem Mauritianum beendet. Die Pollerleuchten am Eingang des Museums beleuchten nicht nur den Weg zum Museum. Eine kleine Veränderung an den Leuchten und schon ist das Problem behoben. Natürlich wird nicht nur empfunden, sondern auch gemessen. Frank Vohla und Thomas Fanghänel vom Mauritianum zeigen den Besuchern und Besucherinnen anhand einer praktischen Vorführung am Beispiel des Mauritianums die Poller am Eingang des Museums. Sie messen hier das Licht, den Energieverbrauch und sprechen über die optische Wahrnehmung unter verschiedenen Bedingungen.

Über die Naturforschende Gesellschaft Altenburg e.V.

Die Naturforschende Gesellschaft Altenburg e.V. (NfGA e.V.) ist der Nachfolger der 1817 gegründeten Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes, welche 1945 zwangsaufgelöst und im Geiste der naturforschend Tätigen im Jahre 1990 wiedergegründet wurde. Zweck der NfGA ist die Naturforschung im weiten Sinne und die daraus resultierende Bildungsarbeit. Der Verein ist global tätig, legt seinen Fokus jedoch auf Mitteldeutschland. Er ist die Trägerinstitution des Mauritianums Altenburg und der drei Natura 2000-Stationen „Obere Saale“, „Gotha/Ilm-Kreis“ und „Auen, Moore, Feuchtgebiete“.