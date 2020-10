Altenburg. Was haben die Künstlerin Käthe Kollwitz und der Literat Goethe gemeinsam? Immerhin trennen beide Persönlichkeiten rund 100 Jahre in ihren Wirkungszeiten.

Der faszinierenden Beziehung der 1867 in Königsberg geborenen und 1945 in Moritzburg gestorbenen Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz zu Johann Wolfgang von Goethe wird zum nächsten Vortragsabend der Goethe-Gesellschaft in Altenburg auf die Spur gegangen. Gastredner am Montag, dem 12. Oktober 2020, ist der Generaldirektor der Direktion Museen der Klassik Stiftung Weimar Wolfgang Holler.

Käthe Kollwitz soll zu den größten Bewunderern des Weimarer Dichters gehört haben. Von Jugend auf ist sie ihm verbunden, entwickelt eine Seelen- und Künstlerverwandtschaft zu ihm: „Mich hat er durch mein Leben begleitet und wenn auch andere Dichter stark auf mich wirkten, ich wäre auch mit Goethe allein ausgekommen.“, schreibt sie in einem ihrer Briefe. Auch während ihrer letzten Lebensstation lässt sie sich regelmäßig aus Goethe-Texten vorlesen, Goethes Lebendmaske von 1807 hängt in Reichweite über ihrem Bett.

Interessierte, die mehr von der Bedeutung des Dichterfürsten für die Künstlerin Käthe Kollwitz erfahren wollen, sind herzlich zum Vortrag der Goethe Gesellschaft, um 19 Uhr, in die Aula der Volkshochschule Altenburger Land (Hospitalplatz 6, 04600 Altenburg) eingeladen.

Es empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung per E-Mail an post@goethe-altenburg.de oder telefonisch unter 03447/3178343. Für Nichtmitglieder beträgt der Eintrittspreis 6 Euro. Weitere Vortragsthemen und -termine der Goethe-Gesellschaft Altenburg sind auf der Internetseite www.goethe-altenburg.de zu finden.