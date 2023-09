Vortrag in Altenburg zu Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden

Altenburg. Die Klima-Sommer-Reihe geht weiter am Freitagnachmittag, 8. September.

Im Vorfeld des „Tages des offenen Denkmals“ lädt die Thüringer Energie-und-Greentech-Agentur Thega am Freitag, dem 8. September, um 17 Uhr zu einer weiteren Veranstaltung der Klima-Sommer-Reihe „Da geht doch mehr!“ in die Galerie am Brühl ein.

Thega-Projektleiter Oliver Wisk wird dabei unter der Überschrift „Historische Städte zukunftsweisend energetisch sanieren“ einen Überblick geben, welche alten und neuen Möglichkeiten Besitzer und Besitzerinnen historischer Bausubstanzen haben, um Klima- und Denkmalschutz in Einklang zu bringen. „Ob die Stadt beabsichtigt, auf den nach Süden und Westen ausgerichteten Dachflächen des Rathauses im kommenden Jahr Solarpanele zu installieren, wissen wir natürlich nicht“, gestehen die Organisatoren des Klima-Sommers in Altenburg. „Aber“, so betonen sie, „die aktuellen gesetzlichen Änderungen eröffnen klima- und umweltbewussten Bauherren und Bauherinnen deutlich mehr Spielräume, ihr Gebäude energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehört auch Solar auf denkmalgeschützten Gebäuden.“

Oliver Wisk wird in seinem Impulsvortrag am Freitagnachmittag neben Solar noch weitere Lösungen und Überlegungen zur energetischen Optimierung historischer Städte vorstellen. Aktuell diskutiert wird zum Beispiel das Thema „Energy-Sharing“, welches für Nachbarn oder ganze Quartiere interessante Lösungen gemeinsamer Energiegewinnung und -nutzung ermöglichen soll.

Der Vortrag ist auf 17 Uhr vorverlegt worden, um allen Besuchern und Besucherinnen die Möglichkeit zu geben, anschließend zum Eröffnungskonzert zum „Tag des offenen Denkmals“ in der Brüderkirche gehen zu können.