Vortrag über die bürgerlichen Teegesellschaften in Weimar

Zu einer Tasse Tee mit kleinem Gebäck und einem Rückblick, wie sich in Weimar um 1800 bürgerliche Teegesellschaften herauszubilden begannen, lädt die Altenburger Goethe Gesellschaft Altenburg am Montag, 9. März, 19 Uhr in den Thüringer Hof (Gabelentzstraße 15. Für die historisch fundierte Rückschau konnte Jens Riederer, Leiter des Stadtarchivs Weimar, als Gastreferent gewonnen werden.

Als Johanna Schopenhauer am 20. Oktober 1806 der frischvermählten Christiane von Goethe in ihrem Salon die wohl berühmteste Tasse Tee Weimars reichte, kannte man den exotischen Trunk in der Ilmstadt immerhin schon über 70 Jahre. Anfangs war Tee so etwas wie ein fürstliches Familiengetränk, mit dem vor allem die Herzoginnen Anna Amalia und Louise um die interessantesten Gäste rivalisierten. In den 1780er-Jahren eroberte das Heißgetränk aus Übersee auch bürgerliche Kreise, wobei Goethe eine zentrale Vermittlerrolle spielte. Anhand zahlreicher Briefstellen erhellt der bebilderte Vortrag, wie der Junggeselle Goethe mit Charlotte von Steins Hilfe eine bürgerlich-familiäre Teegeselligkeit organisierte und geistig anreicherte.

Jens Riederer ist seit 2001 Leiter des Stadtarchivs Weimar. Nach Studium der Geschichte und Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena promovierte er 1995 über geheime und öffentliche Sozietäten in Jena und Weimar um 1800. Ein Schwerpunkt in seiner Arbeit ist die Geschichte Weimars.

Weitere Informationen: www.goethe-altenburg.de.