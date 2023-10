Gedanken zu freier Willensbildung und assistiertem Suizid stehen am 12. Dezember im Mittelpunkt eines Vortrags.

Vortragsreihe „Seelische Gesundheit“ startet in Altenburg

Altenburg. Erste Veranstaltung „Gibt es ein sinnerfülltes Leben?“ am 16. Oktober in der Altenburger Volkshochschule

„Gibt es ein sinnerfülltes Leben“? Dieser Frage geht am Montag, 16. Oktober, die Allgemeinmedizinerin Bettina Grunwald in einem Vortrag an der Volkshochschule Altenburg nach. Darin lädt sie auf eine kleine Sinnreise mit den Mitteln der von Viktor E. Frankl begründeten Logotherapie und Existenzanalyse ein, einer sinnorientierten Beratungs- und Psychotherapieform.

Der Vortrag bildet den Auftakt der Vortragsreihe „Seelische Gesundheit“ im Herbstsemester. Die Reihe wird in Kooperation mit der Evangelischen Lukasstiftung Altenburg angeboten. Zugleich ist der Vortrag ein Angebot im Rahmen der „Woche der Seelischen Gesundheit“, die von zahlreichen Kooperationspartnern vom 15. bis 19. Oktober im Altenburger Land veranstaltet wird. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch vorab eine Platzreservierung in ihren Geschäftsstellen in Altenburg und Schmölln, telefonisch unter 03447 507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

Die Vortragsreihe „Seelische Gesundheit“ findet in Kooperation mit der Evangelischen Lukas-Stiftung statt. Es sprechen praktizierende Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sowie Psychiater und Psychiaterinnen. Die Reihe wird vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert. Weitere Vorträge werden vorbereitet für Dienstag, 21. November, wenn es um Entspannungsmethoden in der Psychotherapie geht, und für Dienstag, 12. Dezember, wenn unter dem Titel „Ich bin dann mal weg!“ Gedanken zu freier Willensbildung und assistiertem Suizid im Mittelpunkt stehen.

Montag, 16. Oktober, 18 Uhr, Volkshochschule Altenburg