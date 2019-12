Anpfiff für den Sparkassen-Cup ist am 17. Januar in der Ostthüringenhalle.

Schmölln. In der Ostthüringenhalle treten unter anderem der FC Carl Zeiss Jena und der ZFC Meuselwitz an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf für Sparkassen-Cup in Schmölln startet

Am Montag, 16. Dezember, beginnt der Kartenvorverkauf für den 16. Sparkassen-Cup, der am Freitag, 17. Januar, in der Ostthüringenhalle Schmölln ausgetragen wird. Der SV Schmölln 1913 freut sich, dass sowohl höherklassige als auch regionale Mannschaften den Weg in die Knopfstadt finden.

Titelverteidiger ist die Oberliga-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena, die auch diesmal wieder dabei ist. Der ZFC Meuselwitz tritt mit einer gemischten Mannschaft an, wobei man sich auch auf mehrere Regionalliga-Spieler freuen darf. Zudem ist der Spitzenreiter der Verbandsliga, der SV 1879 Ehrenhain, dabei. Ebenfalls in der Verbandsliga spielen die SG TSV Gera-Westvororte und der SSC Weißenfels. Für die teilnehmenden Kreisoberligisten FSV Gößnitz, SV Rositz und Gastgeber SV Schmölln 1913 wird es so sicherlich ein schweres Turnier.

Tickets gibt es vom 16. Dezember bis 14. Januar. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt. Die Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: LVM-Versicherungsagentur Oliver Vincenz, Altenburger Straße 17, Schmölln, Astrids Bastelecke, Markt 35, Schmölln, sowie ad hoc Marketing Network, Clara-Zetkin-Straße 27a, Schmölln. Schriftliche Kartenanfragen können per E-Mail an sportverein-schmoelln@t-online.de gestellt werden. red