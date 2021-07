Die Stadtwerke Schmölln wollen den Geschäftszweig Wärmeversorgung stärken und dabei auf ökologische Aspekte eingehen. So gibt es die Idee, das Robert-Koch-Viertel in Schmölln mit einer Wärmenahversorgung auszustatten. Wärme, die in der zentralen Kläranlage bei Zschernitzsch entsteht, soll dabei genutzt werden. Unter anderem um Gymnasium, Wohnblöcke und Kindergarten in der Helmholtzstraße (Foto) zu versorgen.