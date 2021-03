Eine Joggerin ist am Freitagmorgen, 19. März 2021, im Wald auf dem Schmöllner Pfefferberg unterwegs. Hier sollen 175 gesunde Ahorn-Bäume vorsorglich gefällt werden, weil vier Bergahorne mit der Rußrindenkrankheit befallen sind. So lautet die Empfehlung des Forstamtes Thüringen an die Stadt Schmölln als Waldbesitzerin.