Der Frauenstammtisch FKK – Frauen, Kultur, Kommunikation – hilft bei der Durchführung der Walpurgisfeier in Altenburg mit.

Walpurgisfeier in Altenburg: Räucherdüfte, Maibowle und ukrainische Spezialitäten

Altenburg. Traditionelles Fest zur Begrüßung des Frühlings auch im Zeichen der Solidarität. Hexenprüfung für Kinder und Familienrallye geplant.

Am Samstag, 30. April, lädt die Gartenanlage Einheit am Großen Teich zur Walpurgisnacht ein.

Mit Unterstützung des Frauenstammtischs FKK – Frauen, Kultur, Kommunikation – steht das traditionelle Fest zur Begrüßung des Frühlings auch im Zeichen der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemeinsam mit einer Gruppe von ukrainischen Frauen werden Vereinsmitglieder und Unterstützerinnen im Vorfeld der Feier eine „Willkommenssuppe“ nach ukrainischem Rezept zubereiten.

Räucherdüfte im Laubengarten

Zum Ankommen und Einstimmen wird ab 18 Uhr im historischen Laubengarten bei Räucherdüften von getrockneten Kräutern Maibowle gereicht. Auf dem Vereinsplatz können Besucher und Besucherinnen sodann die leckeren ukrainischen Spezialitäten probieren.

Ab 20 Uhr lädt der Kunstgarten zur Vorlese-Sitzung unter dem Thema „Von Zaunreiterinnen und Grenzgängerinnen“ ein. Verschiedene Leser werden mit kurzen Texten den Zauber der Walpurgisnacht auf der Bühne des Kunstgartens einfangen.

Hexenprüfung für Kinder

Mit dem Altenburger Astronomieverein kann ab 22 Uhr in die Sterne geschaut oder mit Angelika Lange das Lightpainting, eine besondere fotografische Technik, ausprobiert werden.

Für Kinder und Jugendliche bieten die Gartenfreunde ab 19 Uhr unter dem Motto Hexenprüfung eine Familienrallye durch die sechs thematischen Gemeinschaftsgärten entlang der Themenfelder Kunst und Kultur, gesunde Lebensweise, Natur- und Umweltschutz mit anschließender Siegerehrung an. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Das Projekt „Willkommenssuppe – Schnippeln, austauschen, vernetzen“, das bereits am Vortag seinen Auftakt hat, wird auf der Basis der lokalen Partnerschaft für Demokratie Altenburger Land im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert.

Willkommensorte kennenlernen

Einerseits soll damit die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Austauschs geschaffen werden, andererseits können die geflüchteten Familien Willkommensorte und hilfreiche Netzwerke in Altenburg kennenlernen und zudem eine gute Zeit miteinander verbringen.

Außerdem können sich die Kinder der Geflüchteten in dieser Zeit kreativ in der Farbküche austoben und kreative werden. Mitglieder des Frauenstammtischs FKK werden das Projekt dabei von Beginn an begleiten.

Das kulinarische Ergebnis des Projektes kann dann zur Walpurgisfeier probiert werden.