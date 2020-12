Wandern mit Alpakas in Tegkwitz

Tegkwitz. Alpakas sind nicht nur Lieferanten einer sehr feinen und warmen

Wolle, sondern dienen längst schon auch Hobbyhaltern als gute Gesellschafter. Der Tegkwitzer Frank Boll freut sich schon seit sechs Jahren über seine siebeneinhalb Jahre alten Alpakas Julius und Dave. Seine Herdzuchttiere mit einem implantierten Erkennungschip fühlen sich auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück mit reichlich Rasen, Unterstand und

Stallung wohl.

„Anfangs, vor der Kastration, konnten die zwei schon mal sehr

aufmüpfig werden. Da haben sie sich schon mal wegen einer Möhre in die Wolle bekommen. Jetzt aber verstehen sich beide wie Turteltäubchen“, sagt der einst als Elektromeister tätige Hobbytierhalter Frank Boll beim Verwöhnen seiner Lieblinge mit etwas Mais und gequetschter Gerste. Ansonsten fressen die beiden Langhälse hauptsächlich Gras und Heu. Getrunken wird aus einem kleinen Pool.

„Julius und Dave halfen mir, mich nach Knieoperationen wieder in Schwung zu bringen“, betont der 74-jährige Tierfreund, der oft mit seinen Alpakas bis zu sechs Kilometer am Tag rund um Tegkwitz wandert. Dabei trifft er immer wieder auf neugierige Passanten, die die Alpakas fotografieren und streicheln. „Im Jahr kommen da bis zu insgesamt 700 Wanderkilometer zusammen“, so Boll.

Zum Scheren fährt er seine Alpakas mit dem Autoanhänger einmal pro Jahr in den Frohburger Ortsteil Eschefeld. Aus der gewonnenen Wolle ließen Bolls schon mal Bettvorleger weben und Ehefrau Maria häkelte mit derlei Wollfäden Sofadecke, Schal und Mütze.

Frank Boll füttert diese ursprünglich in Südamerika beheimateten Tiere

morgens und abends. Regelmäßig wird der Stall gereinigt und den Alpakas gelegentlich mit einer Dusche wieder ein glänzendes Fell verpasst.

Die Alpakas sind beim Ehepaar Boll mittlerweile liebgewordene Familienmitglieder, von denen insbesondere auch deren Kinder und Enkelkinder immer wieder begeistert sind. „Frank bringt mit seinen Alpakas echt tierisch lustige Stimmung ins Dorf. Einfach interessant und einzigartig“, sagt auch der Tegkwitzer Heimatvereinsvorsitzende Jens Gollub mit Blick über den Weidezaun.