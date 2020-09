Wanderpokal für die Kleinen aus dem Kindergarten Luftikus

Die Kinder hatten viel Freude bei ihrem Fußballturnier in Nöbdenitz.

Nöbdenitz. Stolz nehmen die Kinder nach dem Turnier in Nöbdenitz ihre Urkunden und Medaillen entgegen.

Drei Kindergärten – Maxl aus Thonhausen, Luftikus aus Ronneburg und die Burggeister aus Posterstein waren unlängst am Start der Fußball-Kita-Weltmeisterschaft in Nöbdenitz.

Anfeuerungsrufe und viel Applaus

Das erste Spiel an diesem Tag bestritten die Mini-Fußballer aus Thonhausen gegen die Kinder aus Posterstein. Hart umkämpft siegten die Thonhausener mit 3:1.

Beim zweiten Spiel wendete sich das Blatt, die Kleinen der Kindertagesstätte Ronneburg punkteten gegen die Thonhausener mit 5:3.

Die Postersteiner gaben im dritten Spiel alles, mussten sich aber dennoch mit 3:4 gegen die Luftikusse geschlagen geben.

Bulli, das Maskottchen von RB Leipzig, schaute auch noch in Nöbdenitz vorbei und erfreute sich am fußballerischen Geschick der jüngsten Kicker.

Unter lauten Anfeuerungsrufen der Zuschauer und viel Applaus ging es in die Rückrunde, so dass am Ende der Kindergarten Luftikus den Wanderpokal mit nach Ronneburg nehmen durfte.

Unter dem Motto des Tages „Freude an Bewegung, Spaß am Ball“ fanden sich alle Beteiligten zur großen Siegerehrung auf dem Spielfeld ein und gingen stolz mit ihren Medaillen, Urkunden und Geschenken nach Hause.

Große Unterstützung

Der Veranstalter des Events, der SSV Nöbdenitz, vertreten an diesem Tag durch den Organisator Rene Groß sowie seine Helfer Erik Hauffe und Schiedsrichter Samy Schmidt, erhielt vielfältige Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren wie beispielsweise Digital Druck, das Kaufland Schmölln, die Spielkartenfabrik Altenburg, das Team des Eiscafés Bravo aus Vollmershain und die Volksbank-Raiffeisenband Schmölln.