Wanderung nach Scharfenstein

Der Alpenverein Altenburg veranstaltet am Samstag, 29. August, eine geführte Wanderung von Wolkenstein nach Scharfenstein. Es geht zur Anton-Günther-Höhe und zum Kurort Warmbad. Weiter wird entlang der rechten Seite der Zschopau bis nach Scharfenstein gewandert. Von dort geht es links der Zschopau in einem weiten Bogen vorbei an Schönbrunn zurück nach Wolkenstein.

Die Streckenlänge beträgt etwa 21 Kilometer. Treffpunkt ist der Parkplatz am Capitol in Altenburg um 8 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf zwanzig begrenzt.

Anmeldung und weitere Infos bei Steffen Hummel unter Telefon 034494/87655 oder 0171/6231724 oder über E-Mail an wanderhummel@t-online.de.

Zur Organisation der Fahrgemeinschaften wird um Anmeldung bis Mittwoch, 26. August, gebeten.