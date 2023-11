Warum die Toten trotzdem dabei sind im Altenburger Land

Schmölln. Am Totensonntag, dem 26. November, sind die Toten aus dem Altenburger Land ganz nah dabei. Pfarrer Dietmar Wiegand erklärt die Hintergründe.

Am 26. November wird in ganz Deutschland der Totensonntag begangen. Erst nach diesem Tag wird bei den meisten traditionell die Vorweihnachtszeit eingeläutet und weihnachtlich dekoriert.

Pfarrer Dietmar Wiegand erklärt, warum es in der Kirche den Totensonntag gibt und was es mit diesem Tag aus kirchlicher Sicht überhaupt auf sich hat. „Der Toten- und Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, da mit dem 1. Advent ein neues Kirchenjahr beginnt. Der Totensonntag läutet daher nicht den Winter ein, sondern das Kirchenjahr aus.“, so Wiegand.

„Wir evangelischen Christen gedenken am Totensonntag, wie es der Name sagt, unserer Verstorbenen. Die Kirchgemeinden und ich als Pfarrer laden die Familien, die im letzten Jahr einen Angehörigen verloren haben persönlich mit einer Karte zum Gottesdienst ein, der meistens in der Heimatgemeinde des Verstorbenen gefeiert wird. Im Gottesdienst werden die Namen aller Verstorbenen des ausgehenden Kirchenjahres dann noch einmal verlesen. Für jeden wird eine Kerze angezündet und gebetet.“

Diese Kerzen dürfen die Angehörigen dann im Anschluss an den Gottesdienst auch mitnehmen und können sie auf das Grab des Verstorbenen stellen, wenn sie das möchten.

„In den Gottesdiensten am Totensonntag wird auch traditionell das Heilige Abendmahl gefeiert. Wenn wir am Totensonntag Abendmahl feiern, sind unsere Verstorbenen dann in Form der leuchtenden Lichter mit dabei. Wir feiern so auch, dass die Verbundenheit bleibt, über den Tod hinaus. So erklärt sich auch, dass der Totensonntag eben nicht nur Totensonntag, sondern auch Ewigkeitssonntag heißt.“, weiß der Pfarrer.

Somit wird an diesem Tag vor allem zurück geschaut. „Wir schauen einerseits zurück, gedenken der Verstorbenen und geben der Trauer und den Tränen Raum und andererseits voraus. In Gottes Reich, dem Himmel, werden wir uns wiederfinden und mit dem größeren Leben gesegnet werden. Das ist unsere christliche Hoffnung, die in und mit den Gottesdiensten auch neu geweckt werden soll, neben aller Trauer und allem Schmerz, die zuvorderst am Totensonntag Raum bekommen.“, erklärt Pfarrer Wiegand. „Es ist wichtig, dass wir solche Gedenktage und auch Gedenkorte haben. Unsere Seele braucht Zeiten und Orte zum Trauern. Und unsere Tränen sind ja auch Zeichen der Liebe, ja Perlen des Dankes für geteilte Zeit, für geteiltes Leben und für erfahrene Liebe.“